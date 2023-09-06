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FSB示警：全球金融恐進一步緊張

編譯任中原／綜合報導
金融穩定委員會警告，未來幾個月全球金融體系將面臨進一步的挑戰。（路透）
金融穩定委員會警告，未來幾個月全球金融體系將面臨進一步的挑戰。（路透）

全球首要金融監理機構「金融穩定委員會」（FSB）警告，未來幾個月全球金融體系將面臨「進一步的挑戰與震撼」，金融市場可能出現「進一步緊張」，主因高利率正在削弱經濟復甦力道，並威脅到房地產等關鍵部門。

英國金融時報（FT）報導，FSB在本周G20峰會前發表的例行報告中提出上述警告，主席柯洛特表示，「全球經濟復甦正逐漸喪失動能，且各大經濟體的升息效應將愈來愈有感。未來幾個月與數年間，全球金融體系確定將面臨進一步挑戰與震撼」。FSB是由各大央行首長、財政部長及金監主管所組成。

柯洛特指出，「未來幾個月金融市場不排除進一步緊張的可能性，因為償債成本升高，將持續滲透到經濟體系內部」。

今年初美國有多家銀行倒閉，且瑞士信貸（Credit Suisse）被迫售予瑞銀集團，但近月來金融市場相對穩定。

不過柯洛特提醒，儘管年初銀行事件造成的連鎖衝擊有限，但金融體系的風險仍然明顯。

他強調，各國金監機關應「密切監視」房地產部門的壓力，因為升息對地產業造成重大壓力，並要求「對這些部門提供資金的金融機構，適當控管本身的風險」。

他指出，各國應「充分且持續」落實2017年制定、將於今年生效的全球銀行資本規則；另外各國須對非銀行金融機構制定更嚴格的法規，關鍵在於落實已經議定的改革措施，範圍涵蓋貨幣市場基金、保證金、槓桿比率及債券市場流動性。

柯洛特表示，FSB即將公布對今年銀行危機「應記取的教訓」，以及「未來的政策優先要務」。

美國7月宣布，預定到2025年中才會執行銀行資本規則，約比歐盟及英國晚半年。

一些國家的決策官員已經在考慮另一套規則，用來解決今年來金融體系所暴露的弱點，包括更嚴格的資本與流動性規則，並要求美國對更廣泛的銀行業採取全球議定的措施。

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