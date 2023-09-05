亞洲央行轉鷹 降息再等等

新興市場央行 正加入已開發國家央行行列，讓投資人對貨幣政策迅速轉為降息 的預期降溫。

彭博資訊報導，交換合約數據顯示，交易員如今幾乎已排除亞洲貨幣政策未來12個月轉為較寬鬆的前景，也降低原先對拉美和中歐的降息預期。這樣的預期轉變主要受兩大因素帶動，包括美國聯準會（Fed）「升更高、維持更久」的說法，以及新興市場決策官員尋求支撐本幣和應付聖嬰現象帶來的通膨威脅。

整個亞洲正在形成鷹派趨勢。南韓央行上月矢言要把限制性政策維持「相當長一段時間」，使得交易員的價格考量排除了明年降息1碼的可能性。印尼央行在8月稍早表示，將允許短期債券殖利率上揚以便支撐盧比匯率，這意味距離貨幣政策轉為寬鬆立場，還有一段很長的路；印度央行上周表示，愈來愈擔心正在飆漲的糧食價格，促使市場縮減之前認為可能激進降息的押注。

巴克萊銀行分析師團隊在最近的報告說：「整體而言，我們預期此區央行政策按兵不動的時間會更久，我們預測多數政策轉向降息的時間點，將進一步延後至2024年。」星展銀行的貨幣與利率策略師鄧肯‧陳（音譯）表示，整個亞洲交換合約市場的定價不再押注降息，現在已轉為預期年底前升息25個基點。

全球鷹派情緒日益高漲，也為新興市場本幣債券帶來更多麻煩，在此之前，交易員認為隨著經濟放緩，較富裕國家的央行可能很快就會啟動降息。

彭博資訊一項追蹤債券的指數在8月跌了2%，為2月來最大跌幅；追蹤新興市場貨幣的指數則下跌1.5%。

倫敦GlobalData新興市場總體策略主管哈里森表示：「相較於過往四至五個月廣泛的通膨放緩，新興市場的通膨展望變得更不明確。」「新興市場本幣債券在未來幾個月也將面臨美元進一步升值、聯準會進一步升息的風險，但我們還沒有到那個時候。」