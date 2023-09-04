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建設進入尾聲…台積電熊本廠啟用部分辦公室 年底前開始裝機

中央社／東京4日綜合外電報導
台積電熊本廠的廠房建設依照2023年9月完工的計畫漸漸進入尾聲，到年底將開始裝機；而配合部分辦公室8月開始啟用，派駐熊本的台積電員工也紛紛抵達日本。（路透）
台積電熊本廠的廠房建設依照2023年9月完工的計畫漸漸進入尾聲，到年底將開始裝機；而配合部分辦公室8月開始啟用，派駐熊本的台積電員工也紛紛抵達日本。（路透）

台積電熊本廠的廠房建設依照2023年9月完工的計畫漸漸進入尾聲，到年底將開始裝機；而配合部分辦公室8月開始啟用，派駐熊本的台積電員工也紛紛抵達日本

「熊本日日新聞」報導，台積電位於日本熊本縣菊陽町的新廠2022年4月動工，白色外牆的全新廠房拔地而起。台積電董事長劉德音在今年7月的法說會表示，台積電熊本廠將依既定計畫於2024年底量產。

配合部分辦公室8月啟用，約600名來自台灣的台積電員工及其眷屬，於8月至9月底之間計畫陸續移居熊本。而之後計畫進駐台積電熊本廠的約200名日本索尼集團（Sony Group）員工，近期在台灣結訓陸續返回日本。

台積電熊本廠員工人數最終將達到約1700人。最終派駐熊本廠的台積電員工增至約400人，另外加上台積電員工的眷屬約350人，總共約750人會前往熊本縣，比最初計畫增加約2成。

2023年4月即將成為台積電熊本廠員工的125名大學應屆畢業生，目前正在台灣受訓。

而廠房部分，台積電熊本廠計畫至年底前將製造設備搬入工廠。裝機作業及架設產線完畢之後，計畫於2024年底開始量產12奈米、16奈米、22奈米及28奈米晶圓。

台積電熊本廠由台積電、日本索尼集團及電裝公司（DENSO）出資。

台積電 日本 索尼

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