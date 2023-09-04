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別指望亞洲央行短期內會降息 新興亞債展望變淡了

編譯葉亭均／綜合外電
投資人已淡化新興市場央行將迅速轉為降息的預期。（美聯社）
投資人已淡化新興市場央行將迅速轉為降息的預期。（美聯社）

新興市場央行正加入已開發國家央行行列，讓投資人對貨幣政策迅速轉為降息的預期降溫，這不利新興市場債券的展望。

交換合約數據顯示，交易人士幾乎排除亞洲貨幣政策未來12個月轉為較寬鬆的展望，也降低原先對拉丁美洲和中歐的降息預期。這樣的預期轉變主要受美國聯準會「升更高、維持更久」的說法帶動，而且決策官員尋求支撐本國的貨幣匯率，並應付聖嬰現象帶來的通膨威脅。

全球此一日益鷹派的看法，顯示新興市場本幣債券可能面臨更多麻煩，此前交易人士認為隨著經濟放緩，較富裕國家的央行可能很快就會啟動降息。

彭博資訊一項追蹤債券的指數在8月跌了2%，為2月來最大跌幅；追蹤新興市場貨幣的指數則下跌1.5%。

倫敦GlobalData新興市場總體策略主管哈里森表示：「相較於過往四至五個月廣泛的通膨放緩，新興市場的通膨展望變得更不明確。」「新興市場本幣債券在未來幾個月也將面臨美元進一步升值、聯準會進一步升息的風險，但我們還沒有到那樣的地步。」

亞洲各地正出現央行立場轉鷹的趨勢。南韓央行上月矢言要把限制性政策維持「相當長的一段時間」。這使得交易人士的價格考量排除了明年降息1碼的可能性。

印尼央行在8月稍早表示，將允許短期債券殖利率上揚以便支撐盧比匯率，這意味距離貨幣政策轉為寬鬆立場還有很長的距離；印度央行上周表示，愈來愈擔心糧食價格飆漲，這番話促使市場縮減稍早認為可能激進降息的押注。

巴克萊銀行分析師團隊在近期報告中表示：「整體而言，我們預期地區內的央行政策維持的時間會更久，我們預測多數政策轉向降息的時間點進一步延後至2024年。」

南韓交換合約現在預期未來12個月升息8個基點，相較下，6月底時市場預期未來12個月會小幅降息；印度的交換合約則預期會降息16個基點，較6月底時預期降息60個基點大幅縮小。

星展銀行貨幣與利率策略師鄧肯‧陳（Duncan Tan，音譯）表示：「整個區域亞洲的交換合約市場，殖利率曲線的前端已從不再押注降息，現在轉為預期年底前升息25個基點。」「雖然市場人士對於亞洲央行再次升息的預期不高，但價差擴大顯示市場認為再次升息的風險不容忽視。」

降息 央行 新興市場

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