澳洲新法盯雇主 工資盜竊恐受罰

澳洲 工黨（Labor）政府將在3日國會開議時推出填補勞動法「漏洞」的法案，雇主團體擔心成本會因此上升，因而表態反對。

路透社報導，就業 與勞資關係部長柏克（Tony Burke）今天表示，他會推出法案，將故意少付工資定為刑事犯罪，最高可判處10年徒刑和最高780萬澳幣（500萬美元）罰款。

柏克表示，非蓄意的雇主不會受罰。法案細節尚未公布。柏克在上周一次演講表示，除了把「工資盜竊」定為刑事罪行，法案還將讓臨時工更易取得正職、檢討使用人力派遣公司讓薪資低於最低工資的作法，並訂定餐點外送和叫車服務等「零工經濟」勞工 的最低標準。

柏克今天接受澳洲廣播公司（ABC）訪問時表示，這對企業衝擊微乎其微，但「有些人勢必會付出更多的錢」。他在聲明中說，員工不到15人的公司可豁免部分規定。

澳洲商業理事會（Business Council of Australia）執行長韋斯塔科特（Jennifer Westacott）1日說，這項改革「行不通」，「會增加成本，提高複雜度，讓人更難找到臨時工作，公司也更難徵人」。