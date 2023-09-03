薪水凍漲、日圓貶值…日本年輕人出國才發現 國外薪水比國內高一倍

隨著經濟成長停滯和日圓貶至30年低點，愈來愈多日本年輕人發現，在其他先進國家領到的薪資甚至可比日本國內高一倍。 （歐新社）

日本 長年來都想從開發中國家吸引尋求更高薪資的勞工，還想擴大引進，但現在愈來愈多日本年輕人反而被外國更優渥的薪資所吸引，因為日本經濟成長停滯、日圓匯率 貶至30年來低點，一些年輕人甚至發現國外薪資比國內高一倍。

華爾街日報（WSJ）報導，26歲的林真奈（音譯）去年10月搬到澳洲 後才發現，她在國外能多賺許多錢。她同時在一家日式酒吧、壽司餐廳和咖啡廳打工，月薪約2,800美元，是她在日本醫院當營養師的兩倍。

在日本醫院工作兩年從未大幅調薪的她說：「我的經驗是，日本給必要工作者（essential worker）的薪資非常低。」

日本的薪資與其他先進國家有很大的差距。日本和美國政府的統計數據顯示，即使計入日本計劃10月起調漲的幅度，東京的基本時薪也只有相當於7.65美元，約僅紐約市15美元的一半。以目前匯率換算，日本2021年家庭所得中位數約相當於29,000美元，遠低於美國的70,784美元。

典型的亞裔美國人家庭年所得差不多超過10萬美元，是典型日本家庭收入的三倍多。

由於日本目前通膨率約為3%，經通膨調整後的實質薪資截至6月，已年比連跌15個月；美國7月平均實質時薪則年增1.1%。

WSJ指出，難怪愈來愈多日本年輕人開始詢問能否到海外賺錢。澳洲政府數據顯示，今年上半年申請打工度假簽證的日本人比去年同期暴增近兩倍至14,398人。求職網站Indeed表示，日本用戶搜尋海外工作的次數日益增加。

Indeed經濟學家青木雄介表示，這種趨勢可能會長久持續，因為向來偏好雇用剛畢業新鮮人的日本企業，現在對常跳槽的人態度已更為開放。這意味著日本年輕人將可以更自在地出國討工作幾年。