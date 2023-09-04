黏性通膨 德國再淪「歐洲病夫」

德國近年通貨膨脹嚴重、經濟不振，再被貼上「歐洲病夫」標籤。圖為柏林舉行的IFA 2023展會上，參展商向參觀者介紹產品。（新華社）

德國 1990年代末、2000年代初曾因經濟成長不足、失業率高而被貼上「歐洲病夫」(sick man of Europe)標籤，近20年來致力改革勞力市場，好不容易擺脫負面評價，最近卻重新被貼標籤，理由是通貨膨脹 嚴重、經濟不振。

德國面臨「黏性通貨膨脹」(sticky inflation)，通膨揮之不去，情況比歐洲其他國家嚴重，而且一連三季經濟停滯或衰退。

正因如此，國際貨幣基金(International Monetary Fund)預估，德國將成為今年唯一經濟衰退的經濟先進國家、衰退0.3%，而包括德國在內的20個歐元貨幣國家平均成長0.9%。

對德國來說，長期衰退將令人失望；該國在2008、2009年金融危機後的十年裡，經濟平均每年成長2%，期間多半有預算盈餘、出口蓬勃發展。

根據基爾世界經濟研究院(Kiel Institute for the World Economy)研究主管庫斯(Stefan Kooths)，德國有一連串的個別問題，而不是一個整體大病，有些問題是短暫的，例如中國因經濟不振而減少自德國出口，但其他問題如快速老齡化、高企業稅率，則是結構性問題。

一些觀察家再對德國貼上「歐洲病夫」標籤。

庫斯說，此時貼上這個標籤並非全錯，但病因不同。

究竟問題何在？

國內外的「悲觀情緒」

德國的通貨膨脹率比多數歐洲鄰國高，7月消費者物價較2022年同期上漲6.2%，遠高於歐元區平均漲幅5.3%；科隆經濟研究所(Cologne Institute for Economic Research)資深經濟學家奧布斯特(Thomas Obst)表示，揮之不去的黏性通貨膨脹正侵蝕德國人購買力，助長家家戶戶悲觀情緒；私有及公共支出不振導致經濟衰退。

為遏制通膨，歐洲央行(European Central Bank)已將主要利率上調至歷史新高點3.75%，連帶推升借貸成本，住宅建築業大受衝擊，ifo研究所(ifo Institute)調查發現，40%以上受訪建築業者表示欠缺訂單，遠高於去年的10.8%；研究所調查負責人沃爾拉貝(Klaus Wohlrabe)說，升息及建築成本急增雙雙阻礙新業務發展。

德國製造主力福斯汽車(Volkswagen)及西門子(Siemens)也深受其害；6月份工業產生較去年同期衰退1.7%。

另根據標普國際(S&P Global)，就在德國逐步鬆綁疫情限制之際，包括服務與製造在內的8月德國企業活動衰退幅度創2020年5月以來紀錄。

ING宏觀經濟研究全球主管布熱斯基 (Carsten Brzeski)說，過去12個月，全德國工業訂單空空如也，對中國出口規模較疫情前小得多。

中國是德國第四大出口市場，但中國面臨許多經濟問題，包括成長趨緩、年輕人失業率創紀錄，對德國商品需求隨之減少；布熱斯基又說，中國已變成德國的競爭對手，對德國商品需求已大不如前。

十年未經改 競爭力落後

布熱斯基認為，德國目前處境與疫情衍生的供應鏈問題、以及俄烏戰爭息息相關，但其他許多問題更為嚴重，而且由自身造成。

布熱斯基說，德國過去十年根本未進行任何經濟改革，數位化、基礎設施、或者國際競爭力方面都落後其他國家，如今正意識到這個問題。

能源成本對耗能製造業來說尤其是大問題。

歐洲天然氣 價格去年夏天飆至歷史新高，近幾個月來大跌，但澳洲液化天然氣工廠可能罷工，引發全球供應緊縮擔憂，價格回升；此外，奧布斯特說，俄烏戰爭造成能源價格上揚對德國這樣的高度工業化國家衝擊尤其嚴重。

經濟學家表示，儘管德國擺脫去年能源危機的情況優於預期，仍容易因天然氣供應衝擊而受影響，部分原因是德國完全關閉核電生產，替代能源比法國等鄰國來得少，庫斯說，德國能源供應波動的問題比其他國家棘手。

施密丁：悲觀浪潮過頭

為德國貼上「歐洲病夫」標籤的人是經濟學家施密丁(Holger Schmieding)，他1998年首次提出這個封號，如今認為，目前德國悲觀主義浪潮有點過頭。

施密丁現任貝倫貝格銀行(Berenberg)首席經濟學家，他在一份研究報告中寫道，德國目前狀況比初次被稱為歐洲病夫時強大得多，如今擁有創紀錄的就業率、強勁公共財政，更容易適應各種衝擊，而且政府正採取必要措施改革移民法以解決勞力短缺，並加快基礎設施規畫和審批流程。

德國已顯示出可迅速應變的實力。去年在幾個月內批准並建造一個液化天然氣接收站，擺脫對俄羅斯能源依賴。

施密丁認為，德國獨具強大適應能力，歸功於大量中小企業靈活因應不斷變化的競爭局面。

20多年前為德國貼上病夫標籤的施密丁如今認為德國無疑是隱形冠軍中的全球冠軍。