美歐報喜 製造業PMI回升

歐元區製造業景氣頹勢緩解，都出現回升跡象。（路透）

儘管亞洲8月製造業景氣依然低迷，但美國和歐元區8月製造業景氣頹勢緩解，都出現回升跡象，為仰賴出口的亞洲經濟體帶來復甦希望。

美國供給管理協會（ISM）1日公布，8月製造業指數升至47.6，雖仍低於象徵景氣榮枯線的50，象徵景氣仍在萎縮，但數值為六個月高點，顯示萎縮幅度放緩。

儘管美國製造業景氣為連續第十個月萎縮，但數值暗示情勢已穩定在疲弱水準，沒再惡化，生產商看到一些能鬆一口氣的跡象。

標普全球同日指出，8月歐元區製造業採購經理人指數（PMI）的最終值為43.5，雖低於初估的43.7，卻高於7月的42.7，且是三個月最高。

報告顯示，評估經濟健全度指標的8月製造業產出次指標升至43.4。漢堡商業銀行首席經濟學家迪拉魯比亞指出，歐元區8月PMI沒有乍看那麼糟，所有12個次指標若非攀升、就是基本持平，顯示過去數個月的下行趨勢開始全面緩解。然而，8月新訂單次指標降至39，為新冠疫情 爆發以來次低，歐洲最大經濟體德國 的製造業表現不振。

亞洲製造商持續感受到輸入成本增加和全球需求下滑帶來痛苦，日本8月自分銀行製造業PMI為49.6，較7月持平，為連續第三個月低於景氣榮枯線50，受到成本壓力衝擊。南韓8月標普全球製造業PMI則降至48.9，是景氣連續第14個月萎縮，寫下2004年開始這項調查以來的最長萎縮期。

東南亞 製造業景氣也開始弱化。菲律賓和泰國製造業景氣都在8月掉入萎縮領域，為2021年來首見，因需求不濟導致新訂單減少。馬來西亞持平於47.8，印尼則表現突出，升至53.9，為2021年11月來最高。印度8月製造業景氣加速擴張，PMI升至58.6，為三個月最高，仍是全球經濟的亮點。

另一個能讓亞洲稍感寬心的，是中國大陸8月財新製造業PMI指數回升至51，景氣意外跨入擴張領域，且供需活動同步回升。但彭博經濟學家指出，8月新出口訂單次指標都萎縮，顯示需求是國內拉動，外部需求短期仍不太可能反彈。