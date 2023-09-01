三星電子智慧手機出貨下滑 越南經濟蒙上陰影

三星電子已以越南為智慧手機的關鍵製造和出口基地。（路透）

南韓 科技巨頭三星 電子的智慧手機出貨量持續放緩，再加上南韓企業的外國直接投資（FDI）下滑，使高度依賴三星電子的越南 經濟蒙上陰影。

日經新聞報導，韓國國際貿易協會（KITA）數據顯示，南韓今年1~5月對越南FDI年比銳減67.6%至6.7億美元。越南的統計資料顯示，隨著全球需求步履蹣跚，南韓FDI也持續下滑。

三星電子已以越南為智慧手機的關鍵製造和出口基地，半數產品都在越南生產。研究機構Counterpoint上月在報告中說，三星電子是越南製手機出貨量疲軟的關鍵原因。越南第1季智慧手機出貨量年減23.1%，受三星電子手機出貨量下滑22.5%拖累。

三星電子的手機出貨量下滑，也衝擊三星電子越南公司（SEV）。根據三星電子的季報，SEV上季營收年減27.1%至4.3兆韓元（32億美元），淨利也年減10.4%至4,474億韓元。

熟悉SEV情況的產業人士向日經透露，由於三星電子的智慧手機事業疲軟，越南政府曾要求三星電子在當地興建一座半導體廠，但遭回絕。不過另一名產業人士說，三星電子不排除建立一座完善的半導體設施的可能性。

另外，南韓統計局31日公布，南韓7月半導體出口驟降，月減31.2%，電子元件出口也月減22.7%。