「末日博士」羅比尼：若經濟表現比預期弱 全球股市恐大跌10%

羅比尼表示，全球股市在下半年有可能下跌10%。（路透）

有「末日博士」之稱的經濟學家羅比尼1日示警，若經濟表現不如預期，全球股市下半年可能下跌多達10%。

彭博資訊報導，曾準確預測2008年全球金融海嘯的羅比尼在義大利 一場論壇表示：「現在股市或許漲過頭了，若經濟數據仍然疲弱，且各國央行 須進一步提高利率，可能導致股市在下半年修正。」「若全球經濟開始放緩，通膨率還是高於目標水準，10%的修正並非完全不可能。」

目前擔任Roubini Macro Associates董事長兼執行長的他，去年9月預期美國和全球將出現「漫長而糟糕的」衰退，可能維持到2023年全年，並預估史坦普500指數會下跌多達40%。然而，該指數自去年10月觸底後，已累計大漲28%。

如今，羅比尼對全球經濟的看法已經沒有這麼悲觀，「相較於六個月前全球經濟所面臨的硬著陸重大風險，這些風險現在已經降低。這是個好消息」，「但我認為，全球經濟是會軟著陸、還是顛簸著陸，仍是個開放議題」。

經濟學家伊爾艾朗則表示，投資 人已變得太執著於每項經濟數據，未能綜觀全局。他說，各地區的風險各異，美國因商用不動產困境而有「金融脆弱」，歐洲面臨停滯性通膨的威脅，中國則須遭遇通縮威脅。