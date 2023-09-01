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穆迪預期全球成長減緩衝擊亞洲 印尼、印度強韌

編譯任中原／綜合外電
穆迪投資服務公司指出，全球經濟成長減緩，將透過貿易及融資管道衝擊新興亞洲市場。（歐新社）
穆迪投資服務公司指出，全球經濟成長減緩，將透過貿易及融資管道衝擊新興亞洲市場。（歐新社）

穆迪投資服務公司指出，全球經濟成長將減緩，通膨仍然比預期更為黏著，將透過貿易及融資管道衝擊新興亞洲市場，不過印尼印度等國可能展現韌性。

穆迪公司全球主權與次主權風險部門主管狄容表示，成長減緩的肇因有三，分別是較高利率將持續，中國大陸成長減緩，以及金融體系壓力加重。

她指出，儘管多國央行致力於冷卻經濟，並藉由升息「創造反通膨趨勢」，但通膨風險仍然黏著難化；「通膨仍可能比目前的預期更為黏著，使成長緩慢的時間拖得更久」。

第二項風險是金融體系壓力加重。狄容表示，「我們看到這段期間銀行正在收利率升高的影響，對一些銀行的獲利率有利，但銀行也必須調整業務模式，以繼續吸收存款。如此一來，一些目前還不非常明顯的壓力，將在今年底到明年時落實」。

第三項風險是中國經濟脆弱。她表示，穆迪並不預期中國經濟會迅速翻揚，並預料「中國成長相對緩慢將對整個（亞洲）區域造成影響。經濟展望的確瀰漫下檔風險，可能影響違約率」。

不過，穆迪預料可能會有一些國家表現堅韌，例如印度與印尼。印尼尤其有潛力發揮「龐大天然資源」優勢，並發展下游產業，包括礦業加工及提昇價值鏈。印尼擁有豐富的錫、鎳、鈷與鋁土礦，其中一些是生產電動車的重要原料。

印尼 利率 印度

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