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需求減緩 亞洲製造業活動轉弱 但中國意外回升

編譯陳律安／綜合外電
受需求減緩影響，亞洲上月PMI普遍趨緩。（美聯社）
受需求減緩影響，亞洲上月PMI普遍趨緩。（美聯社）

輸入成本增加和全球需求下滑持續帶來痛苦，拖累亞洲8月製造景氣持續減弱，但中國的民間採購經理人指數（PMI）意外回升，為仰賴出口的亞洲經濟體帶來一絲希望。

財新傳媒和標普全球1日公布的最新數據，中國8月財心製造業PMI指數回升至51，高於預期，且高於象徵景氣榮枯線的50。中國工廠活動回溫，可能是北京當局的刺激措施開始奏效的跡象。

然而，多數亞洲經濟體8月製造業活動仍停滯不前。日本8月自分銀行製造業PMI為49.6，較7月持平，是連續第三個月低於景氣榮枯線50，原因是輸入成本增加。

受外銷訂單疲弱的影響，南韓8月標普全球製造業PMI降至48.9，是連續第14個月下滑。台灣8月標普全球製造業PMI指數為44.3，與7月的44.1相比變動不大。

最近都還是亮點的東南亞地區，製造業景氣也開始弱化。菲律賓和泰國8月製造業PMI都將於景氣榮枯線，為2021年來首見，原因是需求不濟導致新訂單減少。馬來西亞同月的製造業PMI持平於47.8，印尼則表現突出，報53.9。

這些數據凸顯亞洲官員面臨的挑戰，需在控制通膨之際，同時減緩全球需求疲軟所帶來的衝擊。

第一生命研究所新興市場經濟學家西濵徹說：「我們不太可能看到中國經濟急速回升，鑒於先進國家的經濟展望也不明朗，亞洲企業對前景也樂觀不起來。」

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