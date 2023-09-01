ECB貨幣決策 左右為難

歐元區8月整體通膨年增率持穩，未如預期下滑，但剔除食物與能源的核心通膨率如預期降溫，使兩周後將集會的歐洲央行 （ECB）面臨棘手抉擇，對是否繼續升息 將有一番長期思考。

歐盟統計局8月31日公布，歐元區8月整體消費者物價指數（CPI）年增率為5.3%，與7月相同，未如經濟學家預期降到5.1%。不過，ECB緊盯的核心通膨年增率如預期趨緩，從7月的5.5%滑落至5.3%，與整體通膨率同一水準。

通膨報告出爐後，交易員持續減持押注ECB進一步升息的部位，轉而聚焦於核心通膨趨緩。Natixis利率策略師勒格蘭德說：「對市場來說，這套數據足以支持9月暫停。」金融市場目前看法較偏向9月暫停升息、年底前再升最後一次，明年中啟動降息。

同時，歐元31日盤中對美元貶幅擴大至0.5%。德國2年期公債殖利率 降5個基點至3.03%。公債殖利率降低時，價格上漲。

ECB訂於9月14日舉行貨幣決策會議。過去13個月來，每次例會都升息，基準利率已從負0.5%拉升到3.75%，是20多年來最高。至於9月升不升息，將面臨兩難處境：繼續升息，將冒著歐元區經濟衰退風險；不升，則通膨恐長期盤踞在遠高於2%目標的水準。

顧問公司Oxford Economics歐洲經濟部門主管塔拉維拉說：「今日通膨數據讓鷹、鴿兩派都有很多題材可挑選。」

歐元區經濟過去三季陷入停滯，若進一步升息，可能無謂把經濟打落痛苦的衰退深淵。

但另一方面，勞動市場仍緊繃（從8月服務通膨年增率5.5%與7月的5.6%變化極微可見端倪），將使抑制通膨任務更困難，因為7月失業率位於6.4%的歷史低點，將轉化為工資壓力。