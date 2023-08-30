關係解凍 制裁解除後 澳洲首批5.5萬噸大麥正運往中國

澳洲農漁林業部部長瓦特透露，澳方已經向中國運出首批5.5萬噸大麥。圖為位於澳洲南威爾士州的大麥田正在收割。（美聯社）

中國商務部 本月初宣布取消對澳洲 大麥的懲罰性關稅 ，澳洲農漁林業部部長瓦特29日透露，澳方已經向中國運出首批5.5萬噸大麥。澳洲貿易部長法瑞爾則表示，相信隨著澳中關係改善，更多產品限制將得到解除。

彭博報導，瓦特29日在記者會上表示，首批大麥已從奎那那市發出，正在運往中國的途中。奎那那是西澳州首府伯斯南部的一個主要穀物出口碼頭，由澳洲最大的穀物出口商CBH集團運營。

CBH集團總裁斯特德指出，自從中方取消懲罰性關稅以來，澳洲大麥每噸價格出現50至60澳元（32.3至38.8美元）的波動。澳洲貿易部長法瑞爾則說，「我們還有很多事情要做，我們要推動取消對葡萄酒和龍蝦的限制⋯⋯。我相信，隨著澳洲與中國建立起良好的工作關係，更多產品限制將很快得到解除」。

中國於2020年5月以澳洲傾銷大麥並補貼種植者為由，對澳洲進口大麥課徵為期五年的反傾銷稅和反補貼稅。今年4月，中澳在世界貿易組織框架下就大麥「雙反」措施爭端進行協商，並達成共識，澳方也暫停就此事向世貿組織（WTO）提起的申訴。

中國商務部本月4日公告稱，鑑於中國大麥市場情況發生變化，對原產於澳洲的進口大麥繼續徵收反傾銷稅和反補貼稅已無必要，決定終止對澳洲大麥歷時三年多的「雙反」。此一決定讓原訂五年的制裁期限，提前近兩年結束。

報導指出，在「雙反」施行前，中國是澳洲大麥最大的出口市場。澳洲農業部門數據顯示，2017年至2018年度，中國進口澳洲大麥的貿易額高達15億澳元（9.7億美元），但在中國2020年祭出「雙反」後便幾乎歸零，澳洲只好將出口轉向沙烏地阿拉伯、日本和越南等市場。

不過就在中國終止「雙反」後，澳洲政府透露，該國最大的兩家大麥生產商CBH集團和Emerald Grain已獲批恢復對華出口，這是兩國持續開展討論的成果，也是澳洲朝著穩定對華關係邁出的又一積極步驟。外媒也援引知情人士的消息稱，中國貿易商已開始從澳洲訂購進口大麥商品。

中澳關係曾因澳洲政府禁止華為參與5G網路建設，以及對新冠疫情的「病毒溯源調查」而降至冰點，中國對澳洲實施經貿制裁，並切斷了兩國高層的互動。直到2022年5月澳洲工黨政府執政後，澳洲試圖透過對話解決兩國爭端，中澳關係逐漸回暖。