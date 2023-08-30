鋁價暴跌40%後 分析師喊觸底 押乾淨能源需求回升

鋁價今年來疲軟，反映經濟景氣不佳。（路透）

鋁價今年來「跌跌不休」，反映全球經濟放緩，不過貿易商、生產商和分析師認為鋁價可能「接近觸底」，原因是他們日益看好新興乾淨能源技術對鋁的需求提升。

英國金融時報報導，倫敦金屬交易所（LME）鋁期貨基準價格自1月高峰迄今已下跌近20%，若和去年高峰相比則重挫超過40%，主因是歐美經濟疲軟，且中國營建需求欠佳。

不過，許多生產商和貿易商對鋁價的中期看法日趨樂觀，預測電動車 和太陽能板製造商對鋁的需求將成長。鋁期貨價格在本月出現金融危機以來最大「正價差」，這代表現在購買鋁，是比未來購買鋁便宜的，也就是反映現貨需求疲軟，但預期期貨價格將比當前走高。

BMO分析師漢彌爾頓表示：「我認為我們正接近鋁價周期的底部。如果需求在未來數周繼續改善，我們可能會擺脫2023年價格低點。」

LME三個月鋁期貨合約價格目前約每噸2,170美元，遠低於去年的每噸3,840美元。

一家大型貿易商的交易員預期，鋁價預期將在比當前價格低約100美元至150美元的水準觸底，接著長期回升。

鋁用於建築、飲料罐、太陽能板、汽車與飛機等各類產品，常被視為整體工業景氣的晴雨指標。

中國以外第四大鋁生產商，挪威的Norsk Hydro執行長凱丹蒙（Pål Kildemo）表示：「經濟降溫，而鋁產品與全球國內生產毛額（GDP）有密切關聯。」該公司預期最快要到明年第1季，鋁需求才會回升。

顧問公司Cru也調降鋁今、明年全球消費預測，表示鋁價將進一步下跌，「目前全球供過於求超過80萬噸，這衝擊了價格」；幾家大型銀行近幾周來也調降鋁價預估。

不過，也有一些跡象顯示黯淡展望可能開始消散，全球鋁庫存下滑的時期顯然即將告終。全球最大鋁生產與消費國中國相對是個亮點，因為投入乾淨能源基礎建設的支出增加，抵銷房地產 領域對鋁需求的消退。

金屬貿易巨擘托克集團（Trafigura）金屬研究主管特雷恩表示：「中國的需求正創歷史新高。價格走低也有助引發一些庫存回補需求。」他說，中國在能源基礎建設的刺激措施，以及製造業穩健，彌補了房地產市場疲弱的需求。