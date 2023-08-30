百思買：消費電子需求 明年或回穩

百思買公司上季營收與獲利均優於預期，但下修全年銷售展望。（路透）

百思買公司（Best Buy）上季營收與獲利均優於預期，但下修全年銷售展望。百思買並表示，今年是科技需求的低點，看好明年消費者電子業將回穩，甚至可能出現成長。百思買股價29日在紐約股市早盤一度大漲5%，表現遠勝過大盤指數。

這家美國電子產品零售商 29日說，在7月29日結束的年度第2季，總營收下滑7.2%至95.8億美元，但高於分析師預估的95.2億美元；上季的同店銷售下滑6.3%，減幅為一年多來最小，也小於分析師預估的下滑6.92%；同一期間每股盈餘1.22美元，優於分析師預測的1.06美元。

儘管上季財報優於預期，但百思買仍調降全年銷售展望，預期全年同店銷售將減少4.5%至6%；全年營收將在438億至445億美元。但該公司微幅調升其全年獲利預期，經調後的每股盈餘為6至6.4美元，之前預估的每股盈餘則落在5.7至6.5美元。

該公司說，調降全年銷售的原因包括，利率 飆升致使消費者在疫後對家用電器、電腦顯示器及其他電子產品的需求減弱，以及租金 上揚等。但百思買強調，這波由通膨帶動的消費者電子產品低迷景氣已開始出現緩解跡象，應該會在今年底前觸底，今年可能是「科技需求的低點」。百思買執行長蓓莉（Corie Barry）在聲明中說：「在自然升級、更換周期，以及科技創新正常化的推動下，明年消費者電子業將趨於穩定，而且可能出現成長。」