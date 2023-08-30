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日本25年通縮 終點在望

編譯簡國帆／綜合報導
日本政府29日表示，終於有望擺脫25年來的通縮，終點在望的機率提高。（路透）
日本政府29日表示，終於有望擺脫25年來的通縮，終點在望的機率提高。（路透）

日本政府29日表示，最近工資強勁上漲且物價調漲範圍擴大，日本終於有望擺脫25年來的通縮，終點在望的機率提高。

日本內閣府發布經濟與財政政策年報指出，「2022年春季以來，日本的物價和工資上漲範圍不斷擴大。這些變化顯示日本經濟的25年抗通縮之戰，正抵達轉折點」。

這份白皮書報告說，雖然近幾個月的通膨上揚是由成本推動、而非消費者需求強勁使然，但仍逐漸改變民眾的物價預期，「基於最近的物價漲幅已經觸發消費者通膨預期上漲、以及物價走高，我們不該忽視日本有機會擺脫通縮這個事實」。

不過，日本政府尚未正式宣告通縮結束，因為最近的物價上漲主要是因進口成本提高，工資成長能否延續也仍有不確定性。若要宣告通縮告終，日本必須判斷不會有重回物價持續下跌困境的前景，「我們需要消弭困擾家庭和企業的頑固通縮心態」，政府必須與日本銀行（央行）密切合作，以達成薪資的持續成長。

這份報告也未表明日本已完全消除通縮捲土重來的風險，表示服務價格上漲「步伐依然溫和」，「在判斷通膨趨勢時，關注服務價格很重要」，因為服務價格比商品價格更能精確反映國內需求和工資水準。

日本1月核心通膨率達到40年來最高的4.2%，7月也連續第16個月高於日銀的2%目標，因愈來愈多企業把增加的原料成本轉嫁給消費者，經濟學家也在關注物價調漲趨勢是否會進一步擴及服務業。今年日本企業的加薪幅度也是30年來最大，增加了日銀調整超寬鬆貨幣政策的理由。

日銀正準備因應通膨展望的上行風險，也已微調日本公債的殖利率控管政策。但通膨加速上漲，也成為日本家庭的頭痛問題，實質薪資仍在下滑。

日本政府最新公布的這份白皮書指出，日本已進入薪資會因為勞動市況緊俏而輕易增加的階段，並呼籲必須改善勞動生產力、調整勞工技能，政府中長期應更加著重處理日漸下滑的出生率，或刺激企業投資，而非訴諸緊急支出計畫，如此方能支撐人民生計並刺激需求。

日本 殖利率 投資

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