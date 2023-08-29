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新興市場遭受雙重打擊

編譯任中原／綜合報導
新興市場貨幣本月來對美元表現。(資料來源:彭博資訊)
新興市場貨幣本月來對美元表現。(資料來源:彭博資訊)

美國利率升升不息，加上中國大陸經濟遲滯，已對新興市場造成雙重打擊。

各大投資機構原本看好今年開發中國家市場的表現，因為美國可能降息，以及中國大陸疫後需求回升。結果恰恰相反，美國聯準會（Fed）持續升息，中國大陸不僅復甦褪色，甚至可能進入低成長時代，使開發中國家資產遭遇全面賣壓。

投資人體認到，美國利率仍將在較高水位維持更久，使美債殖利率升到近16年來高點。Fed主席鮑爾上周五雖強調目前將維持利率不變，但並不排除必要時再度升息。如此一來，Fed降息、美元回貶，及全球製造業景氣回升的時機也將推遲。

MSCI新興股市指數8月以來重挫7.3%，是近一年來表現最差的一個月。印度盧比與人民幣離岸匯率則都逼近歷史低點。

新興市場對Fed貨幣政策尤其敏感，因為美國利率上升將使風險性資產的吸引力下降。

安聯全球投資機構的數據顯示，新興債券與美國債券的殖利率差距，已經縮小到2007年來最低水位，而目前美國公債實質殖利率已接近2%。

再者美國利率升高通常會推升美元匯率，使新興市場美元債的償債壓力加重。DXY美元指數已連續六周升值，8月來上揚逾2%，但彭博追蹤的主要新興市場貨幣中，本月來上漲的僅有土耳其里拉和墨西哥披索，但漲幅都不如美元指數。

當前情勢使新興經濟體央行難以降低利率以刺激經濟。

殖利率 新興市場 投資

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