蘋果營運長訪中稱：蘋果供應鍊是真正的全球化

美國蘋果公司營運長威廉斯（Jeff Williams）近期訪問中國。針對富士康、立訊等蘋果供應鏈企業都至越南、印度等國家設立新廠，他認為，「蘋果的供應鏈是真正的全球化」，蘋果會持續評估從哪裡採購。（取材自澎湃新聞）

自中國疫情解封之後，各大跨國企業執行長或負責人相繼到中國訪問。近期，蘋果首席營運長威廉斯（Jeff Williams）時隔4年再次訪華。期間他參觀了蘋果供應鏈 企業，並表示，蘋果供應鍊是真正的全球化，會持續評估從何處採購

據澎湃新聞報導，威廉斯指出，8月是蘋果在中國的30周年，蘋果與中國顧客建立了緊密關係，難以相信蘋果與供應鏈的合作是從最基本的組裝開始的，現在中國的一些供應商正在製造一些蘋果最高尖的產品。

威廉斯稱，30年見證了中國技術的巨大進步，透過和供應鏈企業的緊密合作，雙方都獲得了實現不可能的任務的成就感，並給用戶帶來創新的產品。

報導提到，中國是蘋果供應鏈的重鎮，該公司絕大部分產品主要在中國生產。但如今因地緣政治、成本上升等複雜因素影響，跨國公司重新平衡供應鏈，部分消費電子也得往越南 和印度 等地製造。

針對富士康、立訊、藍思科技等蘋果供應鏈企業都在越南、印度等東南亞國家設立新廠，威廉斯認為，「蘋果的供應鍊是真正的全球化」。他指出，其公司產品在加州設計，並使用來自全球各地的組件，「我們的團隊會持續評估我們從哪裡採購」。

報導寫到，近兩年由於消費電子市場疲軟，極須有重大革新意義的產品重啟市場。就此，威廉斯不認同目前是消費電子創新低谷期，他認為創新有多種形式呈現，「我們每天都會收到用戶有關如何救命的信件，Apple Watch已經成為我們生活不可或缺的一部分」。他還說，產品耐用性的增強也是一種創新，「我很少關注過去，更多關注未來的機會。相信未來會帶來更多機會」。

另，據蘋果公司截至7月1日今年第3季財報顯示，該公司在大中華區營收為157.5億美元，年增7.9%。報導分析，以整體消費電子市場下滑的背景之下，蘋果在大中華區表現優秀。對此，威廉斯表示，蘋果的產品獲得消費者歡迎的核心原因，在於讓科技在幕後發揮作用，給顧客一個簡單易用及創新的產品。