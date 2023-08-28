越南尋求啟動房市復甦 等待當局公布更多支持性措施

越南政府目前面臨進行改革以重振房市的壓力。（歐新社）

越南 的房地產 業面臨的難題與中國相近，在政府打擊貪腐並控制槓桿率後，出現流動性危機，債券 價格重挫。河內政府目前面臨進行改革以重振房市的壓力。

金融時報報導，越南開發商在疫前大肆擴張，靠國內銀行和債券市場提供資金以追求成長。在放款業者對房市的曝險升高外界擔憂他們有否能力在低迷期吸收損失之際，開發商之間交叉持股創造了傳染風險。

越南萬盛發控股集團主席張美蘭去年涉嫌金融詐騙被捕，引發西貢商業銀行擠兌，直到越南央行進行干預，才安撫住儲戶。這場騷亂導致越南房地產債券的跳樓大拍賣。開發商Novaland在2026年到期的3億美元債券，跌到1美元面額僅剩32美分，競爭對手BIM Land同年到期的2億美元，1美元面額剩52美分。

數百個規小型建商破產，數千個建案叫停，怕買到爛尾樓的消費者延後買新屋，房地產危機影響越南疫後復甦。

外界本來以為，越南的共產黨政府本月召開第25次國會常務委員會時，會考慮採取更多行動來支持房市並強化強濟成長，但目前還沒有新的宣示。

標普全球東南亞公司評級主管Xavier Jean認為，「可能看到激勵銀行處理房市問題的措施」，也許會放寛規定。

今年公布的土地法規草案將放寬對土地銷售的價格管控，使其更接近市價。但該草案遭商業團體批評，沒能取消不准以房地做為抵押品向外國放款人籌資的禁令。

房地產業者CBRE專業服務部門的主管Dung Duong指出，政府今年已採取一系列舉措以啟動需求，如連續四度降息、發布支援債務發行人的政策，以及為社會住宅撥出大筆款項。

但專精企業重組的Alvarez & Marsal董事總經理Eddie Middleton懷疑越南要如何擺脫房地產危機。他說：「重組總是進行得太過緩慢，尤其是越南，沒有這樣的歷史又欠缺相關經驗。開發商不願意利用現有的立法，寧可談判出一個解決方案。」