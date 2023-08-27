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搶脫中商機 航運巨擘爭買東南亞物流設施 協助客戶拓展中國以外供應鏈

編譯陳苓／綜合外電
航運巨擘爭購東南亞和南亞的物流設施，協助客戶拓展中國以外的供應鏈。（美聯社）
航運巨擘爭購東南亞和南亞的物流設施，協助客戶拓展中國以外的供應鏈。（美聯社）

製造業減少仰賴中國，轉往其他國家生產，促使航運巨擘爭搶這波「脫中傷機」，搶購東南亞和南亞的物流設施，以協助客戶拓展中國以外的供應鏈。

英國金融時報（FT）報導，國際航運集團手上的現金因新冠疫情的海運榮景而大幅擴增，紛紛搶買資產。德國輪赫伯羅德（Hapag-Lloyd）和丹麥馬士基（Maersk）等業者都已投資港口、倉儲及其他物流基礎設施，以支持在越南、印度、馬來西亞等國發展日益複雜的供應鏈。

地緣政治分歧和疫情干擾，使西方跨國企業想降低對中國的依賴，並建立備用產線，企業高層主管說這些行動是要回應這個趨勢，同時警告要在南亞和東南亞打造替代的製造樞紐，需要龐大的投資。

赫伯羅德盈餘在2019~2022年間暴增40倍，4月表示已取得印度港口營運商JM Baxi的四成股權。巴蒂亞說，赫伯羅德考慮進一步投資印度港口和鐵路基礎設施，特別是西岸港口設施已達極限。

赫伯羅德印度業務負責人巴蒂亞說，投資這些市場的競爭加劇，是因這些資產吸引了過去專注於中國的離岸製造業者，「全球視印度和東南亞為離岸（生產）的下一個自然選項」，「中東、中國、歐洲…各地業者將試圖投資這些市場」。

馬士基去年也完成以36億美元收購香港利豐物流（LF Logistics）、及其亞洲各地198處倉的交易，今年擬定計畫，要與越南Hateco集團攜手在萊縣（Lach Huyen）港口建造兩個碼頭。

馬士基亞太客戶交付主管卡爾森強調，隨著東南亞區內貿易持續成長，擴大投資有其重要性，當地未來幾年將經歷非常迅速的高成長。

目前中國的航運基礎設施仍遙遙領先。研究集團Drewry今年稍早表示，歐亞與北美／亞洲航線最常停泊的是運載1.4萬個20呎貨櫃的大型貨櫃輪，中國有76個貨櫃輪碼頭能容納此種船隻，南亞和東南亞只有31個。Drewry估計，2027年為止的五年間，南亞港口的貨櫃運能將提高31%，增幅高於全球的14%。

投資 東南亞 印度

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