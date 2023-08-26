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勞力士收購手表零售商寶齊萊

編譯湯淑君／綜合報導
勞力士同意收購在全球擁有逾百家門市的手表零售商寶齊萊，賦予對自家手表銷售更大掌控權。（路透）
勞力士同意收購在全球擁有逾百家門市的手表零售商寶齊萊，賦予對自家手表銷售更大掌控權。（路透）

勞力士（Rolex）同意收購在全球擁有逾百家門市的手表零售商寶齊萊（Bucherer），賦予勞力士對自家手表銷售更大掌控權，在精品手表零售市場的能見度將大幅提升，勢必也將顛覆全球名表零售市場，衝擊其他零售商。

總部也在瑞士的寶齊萊，已成立135年，在全球經營逾百家零售店，其中53家目前經銷勞力士表，48家配銷勞力士旗下的帝舵表（Tudor）。

勞力士24日表示，寶齊萊將保有公司名稱和獨立營運模式，且勞力士與其他零售銷售夥伴的合作關係不變。這筆交易的財務條件未公開。

華爾街日報指出，勞力士決定深耕手表零售市場，對這家瑞士名表製造商是一大策略轉變。之前，該公司雖授權世界各地數百家零售商販售勞力士表，卻只在日內瓦設立一家自營店。

彭博資訊指出，投資人擔心，此交易可能導致其他名表零售商的供應受排擠，英國最大勞力士經銷商Watches of Switzerland集團的股價25日一度應聲暴跌30%，市值蒸發近5億英鎊（6.29億美元）。

新冠肺炎疫情期間，勞力士中古表和其他精品名表的市場需求激增。

2022年初以來，精品表行情已從高峰回落，但至今仍高於2019年（疫前）的水準。勞力士目前並不販售中古手表，寶齊萊則有販售二手表。

寶齊萊也提供勞力士和帝舵表服務。去年，勞力士宣布，開始核發真品證明書給取得授權的中古表經銷商時，就是以寶齊萊歐洲門市作為第一站。

零售商 華爾街 疫情

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