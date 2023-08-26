WTO:全球貿易Q3溫和成長

世界貿易組織表示，全球貿易量預估第3季將以「溫和速度」繼續成長。(歐新社)

世界貿易組織（WTO ）表示，全球貿易量經歷了去年底和今年初的下滑後，第2季已見回升，預估第3季將以「溫和速度」繼續成長，但若出口訂單續疲，可能會打壓上升動能。

WTO於24日公布貨品貿易指標（Goods Trade Barometer），最新一期指數升至99.1，高於前期的95.6，已接近100的基準線。這顯示商品貿易量經過先前兩季的跌勢後，第2季開始攀升，但仍略低於趨勢。只要指標的出口訂單部分續弱，第3季與其後的成長難以確定。

然而，WTO表示，如果下半年一如預期回溫，該機構預測2023年貿易成長1.7%的目標，仍有望達成。

該指標最新一期的細項數據，大多略低於趨勢或符合趨勢，包括貿易訂單指數（97.6）、貨櫃運輸指數（99.5）、空運指數（97.5）、原物料指數（99.2）。例外的是汽車產品指數（110.8），遠高於趨勢，但電子零組件指數（91.5）則遠低於趨勢。

汽車出口飆升，促使日本2023年上半年的國內生產毛額（GDP）成長高於預期。而中國大陸經濟近來頓失動能，汽車出口也成少數亮點。

該報告指出，原物料價格高昂、貨幣狀況轉緊、進口需求疲弱，都對全球貿易帶來沉重壓力。今年第1季世界貨品貿易量年減1%、季減0.3%。

彭博資訊報導，儘管WTO提供的展望看來趨向一片光明，美國和歐洲的領先經濟指標卻都出現轉弱跡象，部分原因是持續升息。

另外，美國洛杉磯港 7月貨運量年減26.8%。航運巨頭馬士基（Maersk）和達飛集團（CMA CGM）也均警告，下半年貿易量可能減少。

中國大陸的成長引擎熄火，也許會加劇對貿易成長的憂慮。中國經濟數據萎靡，房產危機惡化，讓該國對汽車、晶片 、電子用品的消費需求更為不振。