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德國第2季經濟止跌停滯 困難重重前景仍不樂觀

中央社／法蘭克福25日綜合外電報導
今天公布的官方最終數據確認，德國今年第2季經濟成長停滯。（美聯社）
今天公布的官方最終數據確認，德國今年第2季經濟成長停滯。（美聯社）

今天公布的官方最終數據確認，德國今年第2季經濟成長停滯。這個歐洲最大經濟體正與工業生產減緩及頑強的通貨膨脹奮戰，如今看來前景仍不樂觀。

法新社報導，根據德國聯邦統計局（Destatis）發布的完整數據，德國今年4至6月國內生產毛額（GDP）與前一季相較零成長，這與7月公布的初步統計數據相同，也符合金融數據公司FactSet調查得出的分析師預估值。

德國經濟登記為零成長，宣告正式退出先前連續2季萎縮的技術定義上衰退。德國聯邦統計局局長布蘭德（Ruth Brand）表示：「德國經濟經過先前2季輕微下滑後，在春季回穩。」

德國聯邦統計局指出，德國第2季經濟受到消費改善及投資成長支撐，但占德國經濟最大比重的出口則較前季小幅萎縮。

不過，今天這份數據仍難以安慰正與德國各方面經濟火災搏鬥的決策官員。這些困難包括：始於俄羅斯全面侵略烏克蘭、至今仍居高的通貨膨脹；因中國等主要市場面臨麻煩，而表現黯淡的出口；以及製造業疲軟和利率升高帶來衝擊。

國際貨幣基金（IMF）已預測，德國將是今年唯一經濟萎縮的主要先進國家。IMF經濟學家布茲斯基（Carsten Brzeski）表示，今天這份數據「對於終結德國是否為歐洲新病夫的討論幾無幫助。事實上，短期和較長期展望看來皆毫不樂觀」。

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