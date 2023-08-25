供應緊縮趨緩 油價下挫

石油輸出國和盟國（OPEC+）減產。(路透資料照片)

由於石油 輸出國和盟國（OPEC+）減產，以及回升的需求開始影響到供應面，全球石油庫存過去一個月來大幅下滑，已降至逼近六年來同季低點。不過，美國與伊朗 和委內瑞拉的關係出現解凍跡象，加上伊朗石油出口也大增，削弱了原油供應將會緊縮的預期。

國際油價 繼23日收低後，24日早盤繼續下跌，美國西德州原油一度跌1%，報每桶78.11美元；倫敦布蘭特原油期貨14日也是一度跌1%，報每桶82.4美元。兩大原油指標本周來日日收低，至今均跌約3%。

彭博資訊報導，美國拜登政府正與委內瑞拉探討放鬆阻礙委國石油銷售的制裁，前提是委內瑞拉的選舉必須更透明。

伊朗方面也同時傳出，本月石油出口激增，得益於與美國的私下外交接觸，這似乎減輕了這個中東國家的經濟壓力。

伊朗石油部表示，計劃持續增加石油產量，今年9月底左右日產量將從目前的330萬桶增加到340萬桶的水準。

但據能源分析公司Kpler統計，截至23日止，全球的在岸石油庫存約為33.7億桶，比一個月前減少約6,000萬桶。這已是石油庫存自15日來略為回升後的結果。

據顧問公司OilChem的資料，石油庫存減少的主因是出自中國大陸，該國國營加工廠的運轉率本月預計達到新高，反映當地對原油的需求暢旺。

美國國內的庫存也已穩定下滑多個月，目前已落到去年底來最低，美國最大儲油中心庫辛市的庫存減少幅度則達到2021年來最大。在此同時，沙烏地阿拉伯已延長其減產承諾，俄羅斯也抑制其出口。

Rystad能源顧問公司油市研究副總裁雷昂表示：「這是目前我們眼前強勁需求帶來的結果。OPEC+的自願減產，加上沙國每日再多減產100萬桶，而且還從原本承諾的7月延長到9月，終於讓這個市場轉為大幅短少。」

由於國際能源署（IEA）表示，儘管包括最大買家中國大陸也經濟低迷，全球石油需求本月將進一步激增，國際油價自6月低點至今已大漲約15%。

ING駐新加坡大宗商品策略主管帕特森表示：「由於支撐庫存不合理，因此預料庫存將會持續被提取。庫存的減少和對這種狀況將持續到年底的預期，暗示了價格仍有更多上漲空間。」