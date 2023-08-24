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歐元區PMI 探近3年低點

編譯陳苓／綜合報導
歐元區綜合PMI。(路透資料照片、彭博資訊)
歐元區綜合PMI。(路透資料照片、彭博資訊)

歐元區企業活動的萎縮狀況加劇，綜合採購經理人指數（PMI）摔至33個月低點，原本仍維持擴張的服務業景氣也陷入萎縮。有鑑於此，更多投資人預期歐洲央行（ECB）9月會議將暫停升息，促使歐債殖利率重挫，歐元兌美元貶至兩個月新低。

根據23日出爐的數據，歐元區8月HCOB綜合PMI初值跌至47，低於7月的48.6，是2020年11月以來新低，並低於景氣榮枯線的50。服務業PMI初值跌至48.3，寫30個月低點，且為2022年底以來首次衰退。服務業直到最近都需求強勁，外界原本預期會持續擴張。

交易者如今估計，ECB下月會議升息1碼機率為40%，低於PMI發布前的55%。德國10年期公債殖利率大跌12個基點至2.53%，寫近兩周新低，與殖利率呈反向走勢的公債價格走升。歐元兌美元一度貶值0.4%至1.0803美元，至少是兩個月低點。

歐元區最大經濟體德國的情況尤為慘淡。製造業和服務業整體活動的跌速，為2020年5月疫情初期以來之最。法國產出連續三個月下滑，歐元區其他國家的萎縮幅度則較為溫和。

漢堡商業銀行首席經濟學家戴拉盧比亞表示，該數據指向歐元區經濟第3季將萎縮0.2%，遜於第2季的成長0.3%。

法盛（Natixis）經濟學家舒馬克說：「這讓主張9月『按兵不動』的一派勢力大增。從這些數據看來，經濟狀況明顯欠佳。」儘管企業活動趨緩，支持ECB停手，但PMI報告也示警，物價壓力依舊頑強。

標普全球表示，8月投入成本的整體增幅和售價通膨攀高，部分是薪資導致，不過價格壓力仍遠低於過去兩年半的多數時間。

ING銀行外匯策略師波索利警告，倘若核心通膨意外上揚，而經濟展望繼續轉壞，ECB或許會趕在9月最後一次升息，這或許是他們最終的升息機會。跡象顯示，至今維持強健的勞動市場，開始感受到壓力。企業面對更陰鬱的展望，聘僱幾乎陷入停滯。

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