韓媒：三星逆勢加碼投資半導體 並擬出手併購

韓媒指稱，三星電子上半年的設備投資額創該公司史上之最，還四下籌資，可能會展開大規模併購。（路透）

全球半導體大廠減少投資 之際，三星 電子逆勢而行，上半年的設備投資額創該公司史上之最。不只如此，三星電子還四下籌資，可能會展開大規模併購。

韓媒BusinessKorea報導，據三星電子半年報，今年上半的設備投資額達25.2593兆韓元（190億美元），較去年同期的20.2519兆韓元，提高24.7%。這筆資金有92%投資於半導體。另外，研發開支增至13.0777兆韓元，較2022年上半的12.1771兆韓元，成長13.1%。

儘管光是今年上半年，三星半導體部門就大虧9兆韓元，此一危機未阻止該公司大舉投資。

另一方面，三星電子出售若干外部公司的持股籌資。該公司近來賣出了荷蘭半導體設備大廠艾司摩爾（ASML）的部份股權，籌募3兆韓元現金。三星電子2月並宣布向三星顯示器（Samsung Display）短期借款20兆韓元。

與此同時，三星電子的海外子企業也將更多資金匯回南韓 總部，上半年共匯入21.8457兆韓元，較去年同期的137.8億韓元，增加158倍之多。

業界內部人士相信，三星會用這些資金投資半導體設備，並推展大型併購案。三星在2021年1月的財報會議表示，未來三年將進行有意義的併購，到2024年1月正好滿三年，但至今未有相關消息。今年三星透過多種方法募資，或許今年底前會公布粗略的藍圖。

先前日經新聞預測，全球前十大半導體廠的投資額，今年將年減16%至1,2220億美元，為四年來首次下滑，降幅並為十年最大。主要由於半導體庫存激增，而且去年前十大廠的投資額創歷史新高，達1,461億美元。