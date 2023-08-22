降低採購成本 三星傳Galaxy S24部分新機將用回自家Exynos晶片

韓媒報導，三星電子正尋求讓Galaxy S24基本款手機的應用處理器（AP）晶片，改為自家開發的Exynos晶片組。（路透）

南韓媒體報導，三星 電子正尋求讓明年新機（暫稱Galaxy S24）基本款手機的應用處理器（AP）晶片 ，改為自家開發的Exynos晶片組，以降低對高通 （Qualcomm）Snapdragon晶片的依賴，並壓低AP晶片採購成本。南韓業界預期將在10月知曉三星電子的決定。

韓國經濟日報的報導，三星電子22日發布的半年報顯示，上半年花了5.7兆韓元（43億美元）採購AP晶片，占行動體驗（MX）同期整體原物料與零件成本的17.7%，占比也最大。三星電子把AP採購支出增加，歸因於人工智慧（AI）需求日增與晶圓代工成本升高，所造成的AP晶片價格上漲。

三星電子行動體驗部門去年的AP支出增加到11.4兆韓元，多於前年的7.6兆韓元，但在今年的高階款Galaxy S23與折疊機Z系列全面採用高通晶片組後，相關支出加速增加。

一些南韓產業觀察家指出，由於三星電子在高階機種完全採用高通的晶片組，以避免Exynos晶片的技術問題，已失去議價權。

三星電子之前的Galaxy系列手機會同時使用高通的Snapdragon和自家的Exynos晶片，在南韓、美國及中國銷售的手機搭載Snapdrago晶片，歐洲和南美消費者則使用安裝Exynos晶片的手機，藉此與高通議價，但前幾代搭載Exynos晶片的Galaxy S機型用戶抱怨效能不佳。

由於成本負擔日漸加重，三星電子已尋求讓Galaxy S24系列新機、以及另外兩款手機，再度用回自家的Exynos和高通的晶片。

報導指出，三星電子正考慮在Galaxy S24 Plus和Ultra機種採用高通Snapdragon晶片，其他機種使用Exynos晶片。三星系統LSI與超微（AMD）目前正攜手合作，改善Exynos晶片的繪圖效能，三星晶圓代工部門最近也提高4奈米製程的良率到75%，接近台積電的水準。

三星電子則表示，形體體驗部門是否會在高階機種使用Exynos晶片，取決於消費者的需求與Exynos的效能。產業預期，將能在三星電子10月5日於加州聖荷西舉辦的三星系統LSI科技日活動上，得知Galaxy S24系列新機是否採用Exynos晶片。