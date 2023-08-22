貨櫃輪業者拚減碳 積極採購甲醇燃料船

馬士基集團的首艘甲醇動力貨櫃輪手繪圖。（路透）

海運產業主管表示，貨櫃輪業者正在訂購甲醇燃料船，以便降低溫 室氣體排放，不過，要等到可再生甲醇產量符合需求並降低成本，還得等上數年。

路透報導，第一艘環保的甲醇動力貨櫃輪已在7月從南韓啟航，該船屬於航運巨擘馬士基集團（A.P. Moller-Maersk）。根據顧問業者DNV預測，這類船舶的數量到2028年預期將超過200艘，遠高於今年的30艘。

馬士基、達飛海運（CMA CGM）與X-Press Feeders是這類甲醇燃料貨櫃船的主要訂購者，它們為蘋果、Nike、愛迪達與沃爾瑪等公司載運消費產品，押注甲醇、同時探索開發度較低的氨等其他燃料選項能滿足自身與客戶的減碳 目標。

馬士基表示，採用雙燃料選項的甲醇動力船成本比傳統貨輪高出約10%-12%，但從長遠來看，一旦開發業者達到經濟規模，將消弭價格差異。

然而，一大挑戰在於要取得足夠的燃料，而且也無法完全消滅碳排。

馬士基能源市場部門主管馬薩里（Emma Mazhari）說：「實際的成本挑戰仍在於燃料供應面，以及必須在全球且大規模地迅速建立產能和相關燃料基礎設施。」

傳統甲醇與燃油相比，氮氧化物排放量減少80%，硫氧化物也減少近99%，但是仍排放會造成地球暖化的二氧化碳。

甲醇研究所表示，採用環保甲醇可減少貨櫃輪60%至95%二氧化碳排放量。但是，從生質製造或從再生發電捕捉碳與氫的環保甲醇的數量仍少，而且成本比從化石燃料生產出的傳統甲醇貴了至少一倍。此外，再生甲醇的生產也距離船舶的燃料中心很遠，代表運輸會產生額外費用和碳排。

必和必拓海事與供應鏈 副總裁巴提表示：「其配方中仍有碳，因此這種燃料依然不是零碳。」他補充說，使用化石燃料生產的甲醇對於減少排放毫無意義。

甲醇研究所表示，全球對甲醇的需求量為每年1億噸，通常用於營建和製造業，而一艘16,000 TEU貨櫃每年消耗量為3萬至4萬噸。

根據路透計算與船舶訂單，甲醇需求量在2028年可能進一步成長每年600萬至800萬噸。