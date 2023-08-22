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十大半導體廠 投資大衰退

記者尹慧中、編譯易起宇／綜合報導

外媒統計，台積電、三星、英特爾在內的全球十大半導體廠今年度投資將出現四年來首次衰退，且降幅是十年來最大，凸顯疫情紅利完全退散後，半導體景氣快速降溫，整體庫存調整狀況不如預期，導致大廠普遍對投資持謹慎態度。

業界人士分析，在景氣調整之際，大廠在資本支出適度踩煞車並非壞事，尤其前兩年疫情帶來龐大的晶片需求，導致IC嚴重供不應求，業界雞犬升天，幾乎每家廠商都大賺，如今「潮水退了，才知道誰沒穿褲子」，台積電等擁有技術與市占率領先優勢的廠商可望在逆境中相對有撐，靜待景氣回穩後再出發。

台積電今年資本支出雖未下修，但將比去年高峰下滑。台積電先前提到，考量市場短期不確定性，將繼續審慎管理業務，並適時調整和緊縮資本支出。

台積電今年資本支接近320億至360億美元範圍的低標，公司強調儘管正處於短期庫存周期，仍會支持客戶成長，該公司嚴謹的資本支出和產能規劃仍會基於長期結構性市場需求。

不少半導體廠，特別是成熟製程相關廠商都已經下修今年資本支出規畫，其中，8吋晶圓代工廠世界先進調降今年資本支出至約略低於百億元，較2022年的194億元減少逾48%。

日經新聞彙整台積電、聯電、三星、英特爾、格芯、美光、SK海力士、英飛凌、意法半導體，以及合計為一家的鎧俠和威騰電子等來自台灣、美國、韓國、歐洲、日本等地的十大指標半導體廠今年資本支出後發現，這十家廠商今年資本支出總計比去年少16%、降為1,220億美元。

這是十大半導體廠四年來首次出現投資額衰退，且降幅是十年來最大。其中，智慧手機使用的記憶體晶片投資年減幅高達44%，電腦和資料中心使用的運算用半導體投資也減少14%。2022年這十大半導體廠投資總額創新高、達1,461億美元。

日經分析，半導體廠投資額下滑，很大一部分原因是投資需求已提前滿足；美中競逐科技霸權，各國也紛紛端出振興政策等來加強半導體生產，市場研究機構Omdia分析師南川明警告，10至14奈米半導體產品有供過於求風險。

根據其中九家公司的公開資料，在今年6月底，這些公司的晶片庫存比去年同期增加10%至889億美元，若和晶片荒前的2020年度同期相比，晶片庫存則增加70%。

投資 台積電 晶片

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