日經：全球半導體設備投資四年來首見減少 減幅十年來最大

日經新聞彙整全球十大半導體廠今年度的設備投資計畫，發現今年度投資額出現四年來首見減少，比去年減少16%至1,220億美元。 （路透）

日經新聞報導，全球半導體廠正對設備投資 踩下煞車，十大廠商今年度的投資額不增反減，是四年來首見，且減幅達到十年來最大。儘管各國政府主導的招商設廠熱潮還在持續，但因擔憂中國大陸景氣減速等原因，各大廠商投資態度已轉為謹慎。

日經彙整美、歐、台、日、韓十大半導體廠2023年度的設備投資計畫，發現這些業者今年度的投資額比去年度減少16%，至1,220億美元，其中智慧手機使用的記憶體晶片 投資年減幅高達44%，電腦和資料中心使用的運算用半導體投資也減少14%。

這十家公司包括台積電、聯電、三星電子、英特爾、格芯、美光、SK海力士、英飛凌、意法半導體，以及合計為一家的鎧俠和威騰電子。

日經指出，半導體大廠投資額之所以下滑，很大一部分原因是投資需求已提前滿足；美中競逐科技霸權，各國也紛紛端出振興政策等來加強半導體生產，2022年度全球十大半導體廠的投資總額創下歷來最高的1,461億美元。市場研究機構Omdia分析師南川明警告，10~14奈米的半導體產品有供過於求風險。

根據其中九家公司的公開資料，在今年6月底時，這些公司的晶片庫存比去年同期增加10%至889億美元，若和晶片荒前的2020年度同期相比，晶片庫存則增加70%。

美光已對庫存過剩發出警告，並表示將在截至明年8月底止的今年度減產30%，設備投資也減少40%。SK海力士表示將進一步減產5%~10%，投資則比去年度減少50%以上。

分析師也預料，英特爾今年度的投資額將是三年來首見減少，因為個人電腦（PC）消費大國中國大陸的前景不明，將削減工廠相關投資。

半導體價格持續低迷。疫情期間記憶體晶片需求暴增，但去年夏季轉為供過於求，導致價格持續滑落。DRAM和NAND快閃記憶體8月價格都比去年同期大跌逾40%。日本總合研究所分析師立石宗一郎表示，減產幅度不足對價格造成向下壓力，預料要到明年需求才會恢復且價格真正回升。

不過，市場對半導體的中長期需求仍舊看漲。麥肯錫公司預測，全球半導體市場規模將在2030年前達到1兆美元，比2021年的6,000億美元增長約70%，主要動力來自電動車 和人工智慧（AI）。Omdia指出，雖然目前車用半導體只占全球半導體需求的10%，但隨著電動車普及，車用半導體的市場規模預料將在2025年達到830億美元，比2022年成長50%。據市調公司Statista估計，AI半導體的需求將在2025年成長至2022年的三倍，2030年暴增為13倍。