日航、全日空盼貨運業務成長 成敗看半導體和電商需求

日航和全日空即將引進新貨機，其貨運業務的成敗可能繫於半導體和電商產品的需求。（路透）

日經新聞報導，隨著日本 航空（JAL）和全日空（ANA）看好空運市場的長期成長，即將增加貨機強化業務；市場對半導體和電子商務產品在內種種商品的需求，可能是這兩家公司貨運業務的成敗關鍵。

全日空10月1日將收購自有八架大型貨機的貨日本貨物航空公司 （NCA）。日航則正把三架中型客機改裝為貨機，預定明年4月投入營運，到時將是13年來再次擁有自己的貨機。

日航和全日空4至6月的貨運業務營收均比去年同期低。由於需求和運費下滑，全日空貨運營收遽減56%至453億日圓，日航貨運營收也大減47%至343億日元。截至明年3月底的本年度，兩家公司營收預計均為負成長。

面對逆風，全日空旗下全日空貨運公司總裁Kenichi Wakiya強調擁有更多貨機的長期利益：「我們預計，包括半導體、電子產品、藥品、食品和汽車零組件等高價值和對時間敏感產品的需求將不斷增加。儘管市場可能會波動，但需求將緩慢但穩定地增長。」

美國研究機構Global Market Insights預測，2023年至2032年間，全球空運市場將以年均5%的速度成長。

日航改裝好的三架貨機則將用於與日本物流提供商大和控股的聯合業務。日航2010年之前使用大型噴射機處理貨運業務，高峰期時有14架貨機，導致在金融危機期間出現巨額虧損，此後貨運業務僅依賴客機行李艙和包租貨機。總裁赤坂祐二5月說，「貨運業務波動很大，但在疫情 期間，我們了解到客運業務同樣也波動很大」。該公司預計透過與大和控股的合作將風險降至最低。