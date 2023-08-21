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糧價飆漲 農業類股出頭天

編譯林奇賢／綜合報導
隨著極端天候、俄烏戰爭推升全球糧價上漲，農業類股本季來的表現已打敗全球股市。（路透）
隨著極端天候、俄烏戰爭推升全球糧價上漲，農業類股本季來的表現已打敗全球股市。（路透）

隨著極端天候、俄烏戰爭、保護主義推升全球糧價上漲，農業類股本季來的表現已打敗全球股市。糧食通膨料將居高不下，分析師建議布局機械和肥料類股、或是與糧食生產和貿易相關的股票

彭博資訊彙編的數據顯示，7月以來，MSCI特定農業生產商IMI總報酬指數的表現，已比大盤MSCI AC世界指數高出3個百分點左右。同時，一項衡量糧食大宗商品的指標6月漲幅為16個月來最大。

受許多因素的影響，糧價可能持續攀升。世界經濟論壇（WEF）1月發布的全球風險報告，把糧食供應危機列為今年全球面臨的四大威脅之一。盛寶銀行（Saxo）股票策略部門負責人加恩里說：「鑒於天氣型態變動加劇，我們認為糧價將持續以快於上個十年的速度上漲。」因此，瑞聯私人銀行（UBP）能源轉型投資專家埃利奧特建議，能建立一些食品類股的部位作為保險，思維類似投資石油類股，「投資農業類股，或許是對氣候變遷和特定地緣政治風險進行避險的好方法」。

瑞士隆奧（Lombard Odier）投資管理公司指出，糧食通膨的主要受惠者將包括生產機械和肥料等農業投入品的公司，基金經理人沃爾希表示，農夫都需要升級農作機具，因此迪爾（Deere）、愛科、凱斯紐荷蘭工業公司處於有利位置，而且人口成長的長期趨勢也有利農業機械產業，股市已開始在專門提高生產效率的領域察覺早期的成長跡象。

法國巴黎資產管理公司青睞與糧食生產和貿易相關的股票，因為這些公司把通膨轉嫁給客戶的成效迄今不錯，也提醒投資人要留意各國政府可能出手干預價格。

駿利亨德森（Janus Henderson）則認為，超市和折扣零售商也可望受益。基金經理人佩恩說，消費者會變得比以前更精打細算，而這些公司能以自有品牌賺取更高的利潤。

另外，摩根大通（小摩）指出，在糧食通膨的新世界，一些全球大型食品和飲料生產商的表現也可能優於同業。小摩本月給予百事公司（PepsiCo）、Hostess Brands、億滋國際等公司股票「加碼」評級，看好有能力「以比業界平均更快的速度調適，讓營收持續成長」。

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