英國商貿部高階官員接連出訪 強化與亞洲經貿關係

英國商業暨貿易部高階官員本月接連出訪，規劃出席東南亞國家協會（ASEAN）、20國集團（G20）等國際多邊會議，並與印度 進一步協商自由貿易協議（FTA）事宜，多角強化與亞洲的經貿關係。

主責國際貿易事務的英國商貿副大臣賀德斯頓（Nigel Huddleston）18日啟程訪問越南 以及ASEAN今年的輪值主席國印尼。

商貿部表示，賀德斯頓將在印尼三寶瓏（Semarang）市出席ASEAN各成員國與英國的諮商會議，接著前往越南河內，共同主持英越雙邊年度聯合經濟貿易委員會（JETCO）及FTA貿易委員會會議，以促進英國與相關國家的經貿連結、增進英國出口貿易。

2020年脫歐後，英國力圖強化與亞洲－太平洋區域的連結。2021年，英國成為ASEAN正式對話夥伴，當時是ASEAN過去25年來第一個新增對話夥伴。今年3月，英國向ASEAN提交申請未來參加該組織的國防部長擴大會議（ADMM-Plus）。

英國今年7月簽署跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）入會協議，標誌正式加入CPTPP，協議預計明年全面生效實施。

英國與越南2020年12月簽署FTA。英國商貿部指出，以現價計算，去年英國與含越南在內的ASEAN各國貿易總額年成長率超過20%，達470億英鎊（近600億美元）。

另一方面，G20貿易投資 工作小組（TIWG）將於下週21至22日舉行，G20貿易投資部長級會議隨後登場，英國商貿大臣巴登諾克（Kemi Badenoch）預計出席25日閉幕的部長級會議。

印度是G20今年的輪值主席國。印度商業暨工業部18日表示，印方擬下週在G20會議期間與英國、歐盟、加拿大分別舉行聚焦FTA議題的場邊會談，並另外與俄羅斯討論雙邊貿易事務。

英國與印度2021年1月正式啟動FTA協商，當年5月雙方建立「深化貿易夥伴關係」（Enhanced Trade Partnership，ETP），以推進FTA談判。當年5月至8月，英國政府就與印度簽署FTA一事展開諮詢、徵求公眾意見。

英印雙方今年7月、8月分別舉行FTA第11和第12回合協商，近日雙邊皆有官員對媒體透露，英印可望今年底前簽署FTA，甚至不排除在9月9日登場的G20峰會前後宣布重要進展。

英國商貿部一名發言人上週回應中央社詢問表示，英國與印度皆致力達成對雙方盡可能最有利的協議，「我們已在最終階段取得良好進展，目前正高度聚焦貨品、服務和投資領域」。

發言人強調，英方的立場明確，即只會在符合公平、周全平衡、符合英國民眾與英國經濟最佳利益的前提下，才會簽署協議。

商貿部7月下旬宣布與台灣啟動「深化貿易夥伴關係」（Enhanced Trade Partnership，ETP）協商，將簽署備忘錄（MoU）；此外，台英年度經貿對話今年稍晚將在倫敦登場，英方將由賀德斯頓主持。

商貿部近日告訴中央社，英方期待透過ETP增進與台灣在高科技領域的合作，且很快將與英國業界展開討論如何一同達成這個目標。

值得一提的是，G20貿易投資部長級會議重點議題包括世界貿易組織（WTO）改革。印度商工部次長級官員巴斯瓦爾（Sunil Barthwal）18日表示，這是印度希望被納入會後聯合聲明的優先議題之一。