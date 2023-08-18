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H&M將逐步退出緬甸業務 當地侵害勞工權利指控大增

編譯季晶晶／綜合外電
緬甸服裝廠苛待勞工的指控增加，瑞典服飾零售商H&M決定退出當地業務。（路透）
緬甸服裝廠苛待勞工的指控增加，瑞典服飾零售商H&M決定退出當地業務。（路透）

美國有線電視新聞網（CNN）報導，緬甸服裝工廠苛待勞工的指控增加，總部在瑞典的全球第二大時尚服飾零售商H&M已決定停止當地業務。

該公司發言人表示，「一直密切監測緬甸最新發展，根據公司標準和要求來營運的挑戰日益增加。經過仔細考慮，決定逐步退出在緬甸的業務」。

這項決定可能影響數萬名緬甸勞工。截至3月，H&M向緬甸的41家工廠採購，它們在那裡雇用42,000名工人。該公司並不直接擁有緬甸任何一家工廠，而是將生產外包給獨立供應商。

H&M宣布退出的決定之前，人權組織Business and Human Rights Resource Center周三公布，從2021年2月緬甸發生軍事政變到2023年2月之間，該組織紀錄到212起涉嫌侵害勞動權利和人權案件，影響至少10.8萬名工人。這些勞工受雇於124家工廠，有至少47個全球時尚品牌和零售商做為客戶，如Zara母公司印地紡（Inditex）、 Marks & Spencer和H&M。

減薪和工資盜竊問題與逾半數案件有關，而強迫加班和經常無薪加班與42%的案件有關。此外，基於性別的暴力和騷擾，包括語言、心理和人身虐待以及懷孕歧視，非常普遍。而且指控案件的數量一年間幾乎增加兩倍，「對於服裝廠工人來說，情況惡化且進展快速」。

該公司決定停止緬甸營運的消息傳出後，股價周四在斯德哥爾摩下跌1.1%。

緬甸 H&M 勞工

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