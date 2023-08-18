日服務類通膨30年來首次漲至2% 日銀已無規避緊縮藉口

因電信、住宿和娛樂成本上揚，日本7月服務類通膨率從6月的1.6%漲至2%。（美聯社）

日本 7月服務類通膨30年來首次達到2%，這是日本央行 期待已久的局面。日本央行回歸貨幣政策正常化之前，需要先等候出現可持續通膨的現象。

日圓兌美元今天匯率 升值0.4%至 145.31日圓。

日本總務省周五公布，因電信、住宿和娛樂成本上揚，7月服務類通膨率從6月的1.6%漲至2%。若不考慮1997年調升消費稅的影響，服務類通膨率自1993年以來始終低於2%。

Ichiyoshi Securities 首席經濟學家Atago Nobuyasu Atago指出，「數據再次證實，物價比日本央行和市場以為的都更加僵固」。

三 井住友證券首席經濟學家 Shunsuke Kobayashi說：「最初是外部因素引發了通膨，但如今已經轉變成由內部因素帶動的通膨，服務類通膨上揚即說明這個現象。」他說：「不論他們公開怎麼說，我認為日本銀行正準備好視必要推動正常化。」

日本7月核心消費者物價（CPI）較上年同期上揚3.1%，符合市場預估中值，雖較上月3.3%走緩，但已連續16個月保持在日本央行2%的通膨目標之上。核心CPI不包括波動較大的生鮮食品，但包含能源成本。

所謂的核心核心通膨指數不包括生鮮食品和能源價格，是日本央行密切關注衡量通膨趨勢的更佳指標，7月此指數上揚4.3%，增幅高於上月。