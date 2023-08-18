我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

華人留學生搭Uber受重傷 舊金山華埠社區愛心捐款1萬7千元

大學招生廢平權 孟昭文：亞裔淪棋子、替罪羊

是否將推特改為X？日本政府機關仍用「藍鳥標誌」持保留態度

中央社／東京18日綜合外電報導
日本時事通信社報導，日本中央省廳的官方網站在提供官方社群媒體的連結時，仍保有X在推特時代的藍鳥商標。 （Getty Images）
日本時事通信社報導，日本中央省廳的官方網站在提供官方社群媒體的連結時，仍保有X在推特時代的藍鳥商標。 （Getty Images）

日本中央政府機關一直以來經常使用社群媒體推特（Twitter）宣導防災資訊等，然而隨著推特名稱及商標被改為X，一些機關尚未決定是否更換商標，仍保留舊時代的藍鳥標誌。

日本時事通信社報導，日本中央省廳的官方網站在提供官方社群媒體的連結時，仍保有X在推特時代的藍鳥商標。因為X公司的方針尚不明確，各省似乎難以決定是否更換商標圖案。

推特2006年起推出服務，由於推特在英文中也有啁啾鳥鳴的意思，因此商標為一隻藍色小鳥。億萬富豪馬斯克（Elon Musk）2022年買下推特，今年7月更改推特名稱及商標圖案為X，藍鳥標誌也被換下。

日本內閣府及11個省被問及要如何處理官網上的藍鳥商標時，法務省、國土交通省等回答「討論中」；厚生勞動省回答「還在觀察狀況的階段」；文部科學省回應「尚未決定」等，都持保留態度。

內閣府則表示會「考慮社會的普及狀態採取措施」。

另一方面，總務省則回答「朝變更的方向前進，但仍在考慮具體時機」；外務省回應「還未確定具體方向，但將來也可能考慮變更」。

各政府機關的煩惱似乎是X公司的應對不足。農林水產省表示，新商標尚未提供給官方網站使用，所以目前無法變更。數個機關表示，尚不知道商標的使用準則。

關於新的商標X，某個省的官員透露，可能會有人不知道「X」是什麼，提議暫時合併使用原本的藍鳥商標。

防衛省的負責人則表示，「以前的商標包含和平的意象，對我們省而言比較好」，對藍鳥商標被換掉感到惋惜。

另外，由於推特在日本的法人名稱為Twitter Japan，若要順勢改名，似乎得改為X JAPAN，但就會與日本搖滾天團X Japan撞名。

對此，X Japan團長YOSHIKI日前在推特發文「Wow..！」，並張貼了極為震驚的表情符號，隨後並說，「我認為商標已經註冊了」。

推特 日本 社群媒體

上一則

富比世評台積電與亞利桑納工會之爭：結果可能沒有贏家

下一則

中植系暴雷釀信心危機 眾人憂信託業違約擴大

延伸閱讀

日本今夏酷熱 風扇夾克涼感頸圈等抗暑利器熱賣

日本今夏酷熱 風扇夾克涼感頸圈等抗暑利器熱賣
馬斯克睽違9年再訪日本 目的引發各界臆測

馬斯克睽違9年再訪日本 目的引發各界臆測
日本7月出口下滑 兩年首見

日本7月出口下滑 兩年首見
與母親遊日本

與母親遊日本

熱門新聞

自稱是「股神」巴菲特弟子的價值投資人斯皮爾近來透露，他並未持有輝達股票，也不打算投資這家繪圖晶片大廠，原因是估值太高。圖為股神巴菲特。 （美聯社）

自稱「巴菲特弟子」的這位操盤手 勸投資人遠離Nvidia 原因曝光

2023-08-14 08:10
華為最新發布的作業系統─鴻蒙4.0。（取自華為官網）

華為鴻蒙4.0的下一仗怎麼打？

2023-08-13 11:44
圖為遠洋集團在西安的建案。（圖取自遠洋集團網頁sinooceangroup.com）

中國國有房企也爆雷 遠洋集團違約今起停牌

2023-08-14 10:53
知名暢銷書「富爸爸窮爸爸」作者羅伯特清崎認為，近來「股神」巴菲特（見圖）不斷為執掌的波克夏公司累積庫存現金，是在等待股市崩盤後進場。 （美聯社）

巴菲特和大賣空本尊動作頻頻 富爸爸作者指全在等美股出事

2023-08-17 08:24
台積電為加快在亞利桑納州建造晶片廠，正從台灣加派有經驗技工前來支援。（路透）

台積電亞利桑納州廠遭工會請願 要求擋台灣人力

2023-08-14 07:32
昔日的債券天王、品浩（Pimco）創辦人葛洛斯（Bill Gross）表示，看多股市和債市的人都錯了，因為這兩個市場都被高估了。路透

直言股債市場都高估了 葛洛斯：這個資產擁有最佳價值

2023-08-12 14:15

超人氣

更多 >
經8大道匯款公司寄錢回家 布魯克林華女護照被註銷

經8大道匯款公司寄錢回家 布魯克林華女護照被註銷
颶風若登陸加州84年首見 1939年艾爾科多納索來襲45死

颶風若登陸加州84年首見 1939年艾爾科多納索來襲45死
8種免費服務 讓你退休生活省錢又精彩

8種免費服務 讓你退休生活省錢又精彩
急墜750呎 身體斷兩半…男子曼哈頓酒店頂樓跳下身亡

急墜750呎 身體斷兩半…男子曼哈頓酒店頂樓跳下身亡
「不可能任務」北美失利 阿湯改變心意 再回去變影集？

「不可能任務」北美失利 阿湯改變心意 再回去變影集？