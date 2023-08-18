美西貨櫃運價 六周漲61%

從亞洲到美國的貨櫃航運運費正大幅上漲，但美國進口商現在似乎願意吸收更高的運費。（路透）

華爾街 日報（WSJ）報導，從亞洲到美國的貨櫃航運運費正大幅上漲，但去年經歷運費驚人暴漲的美國進口商，現在似乎願意吸收更高的運費，而且預期這波漲勢不會持續太久。

運輸數據與採購業者Xeneta的資料顯示，在8月15日止的過去六周，從中國到美國西岸的40呎標準貨櫃運費上漲61%至2075美元。貨櫃運價去年2月漲至近1萬美元，之後因為積累過多庫存的零售商 砍單、產品需求減弱，航運的現貨運價在6月底跌至不到1300美元，不過最近主要航線的牌價都調漲。

Xeneta首席分析師山德說，在新冠疫情 前，運費跳漲可能嚇到進口商，但從去年高點回落後，「一天2,000美元應該已經不會再嚇壞他們」。目前中國往美西的運費比2019年同期多600美元，但比去年8月跌了66%。

而且，進口商和一些航運專家都預期，最近這波航運現貨費率上漲，將只是曇花一現，美國貨櫃進口量仍低於一年前的水準，一些航運業者也開始收到新船，增添運能。

丹麥船運貿易機構Bimco估算，今年1~7月交付的新船，擴增約120萬只貨櫃的運能。Drewry船運顧問集團董事總經理達馬斯指出，明年將有更多新船服役，「這波運能過剩浪潮無疑將影響全球，因此將在秋季看到現貨運費恢復下跌趨勢」。

美國家居產品業者Old Time Pottery全球運輸與物流主管史密斯說，運費突然上漲，對家居零售商的影響有限。他說，公司今年稍早已對航運運費進行避險，半數貨物的固定費率都低於當前現貨價格。

一些航商正試圖從長期合約賺得更多錢，包括加收旺季附加費。航商常在預期秋季需求增強、進入年底購物旺季時，採行這個策略。但美國行李業者Travelpro產品公司的物流主管佛里特說，有一家航商尋求收取附加費，被他拒絕了。