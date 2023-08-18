日本7月出口下滑 兩年首見

受到對中國外銷衰退影響，日本7月出口下滑0.3%，是兩年多來首見頹勢。（歐新社）

受到對中國外銷衰退影響，日本 7月出口下滑0.3%，是兩年多來首見頹勢，經濟復甦面臨阻力，專家預估，這可能迫使日銀暫時避免貨幣政策正常化。另外，新加坡 出口連續第十個月衰減，同樣是受中國需求不振影響。

日本財務省17日公布，7月出口是2021年2月來首度下滑，且比經濟學家原估的下滑0.2%還嚴重。7月進口較去年同期下降13.5%，連續四個月滑落並寫2020年9月以來最大降幅。經濟學家原估會下降15.2%。

日本7月貿易逆差787億日圓，由6月順差430億日圓轉為逆差。經濟學家原估有順差479億日圓。

出口數據持續反映海外需求不一的景況。對美國外銷比去年同期成長13.5％，對歐洲出口成長12.4％。不過，對主要貿易夥伴中國的出口卻下降了13.4％，是1月來最大減幅，汽車、晶片 和晶片零組件等出口額跌幅也達到兩位數。

農林中金總合研究所首席研究員南武志說：「中國經濟依然疲軟，而且歐美的需求恐怕不會加快。」他認為，日本經濟可能在本季度陷入低迷，鑒於外部經濟放緩的風險，日本央行只能暫時避免貨幣政策正常化。

新加坡政府同日公布，7月非石油出口年比下降20.2%，降幅比市場預期大，為連續第十個月滑落，因為借貸成本上升導致全球經濟增長放緩，拖累仰賴貿易的新加坡經濟。其中對中國的出口在6月回升後，7月年比又劇減20.1%。

馬來亞銀行經濟學家蔡學敏表示，中國商品價格下降和「需求疲軟，削弱出口強勁復甦的希望」，「我們尚未走出困境。出口和製造業的復甦脆弱且不確定。」

新加坡7月對前10大市場的出口全面衰減，對歐盟的出口年比下降38.6%，藥品、初級化學品和專用機械的出口也都低於去年同期。