日上季經濟成長勁揚6%

外國觀光客可望進一步挹為日本經濟。（歐新社）

在強勁出口的推動下，日本 上季經濟按年率成長6%，遠高於分析師所料，創下2020年第4季以來最大成長幅度，可見經濟正在復甦軌道上穩步前行。

內閣府15日公布，在截至6月的三個月期間，日本國內生產毛額（GDP）初值經季調後較前一季擴增1.5%，高於市場預期的0.8%；換算成年率則增長6.0%，更遠優於經濟學家原估的2.9%。

這些數據進一步表明，日本經濟正從疫情 中持續復甦。如此表現也和國際貨幣基金（IMF）看法相符，該機構日前將日本2023年成長展望上調至1.4%。

日本第2季經濟之所以擴張，主要是受外部需求的推動，像是出口季比增加3.2%。拜日圓貶值所賜，日本汽車出口強勁，在歐美的買氣特別暢旺。進口減少4.3%，也有助推升GDP成長率。

此外，自當局4月底解除邊境管制後，訪日旅客人數增加，其貢獻被歸類在GDP組成的淨出口，為日本經濟提供了很大的推動力，根據日本國家旅遊組織統計，截至6月，外國遊客的數量已恢復到新冠疫情爆發前的70%以上。

因此，上季淨出口對日本經濟成長貢獻了1.8個百分點，優於分析師原估的0.9個百分點。

但是，民間消費、設備投資 等「內需」項目卻表現不振。其中，占經濟一半以上的民間消費，季比下降0.5%，低於市場原估的零。資本投資在軟體相關支出的支撐下，也僅成長0.03%。