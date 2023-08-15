我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

幾乎趕上科技業 UPS送貨司機年薪漲至17萬

罐頭沙丁魚對人體健康嗎？營養專家說好處多

印度拉鴻海、泰國爭台積電 盼改寫亞洲晶片製造地圖

編譯季晶晶／綜合外電
印度和泰國都努力爭取半導體廠前往投資，盼改寫亞洲晶片製造地圖。（路透）
印度和泰國都努力爭取半導體廠前往投資，盼改寫亞洲晶片製造地圖。（路透）

日經報導，印度泰國都努力投入半導體製造的投資競賽，希望趁美中關係緊張、供應鏈重組之際搶下機會，改寫亞洲晶片製造的版圖，加上新加坡、馬來西亞和越南也各自使力，現在很像「一場混戰」。

印度總理莫迪7月下旬在印度半導體展上強調該國優勢：誰能比全球最大民主國家成為更值得信賴的夥伴？

莫迪政府去年批准7,600億盧比（91.4億美元）支持國內半導體和面板製造。美國半導體大廠美光（Micron Technology）6月宣布在莫迪老家古茶拉底省設廠，2024年投產。台灣的鴻海集團也有意前往布局。只不過印度基礎設施，例如電力供應，仍讓外界深感憂慮。但日本半導體設備廠商Disco執行副總裁Noboru Yoshinaga認為，美商建廠顯示「勢頭變了」。

在泰國，負責外國投資政策的投資促進委員會（BOI）秘書長納利主張，泰國是能避開美中關係緊張影響的中立國家。

泰國政府已擴大晶片公司能受惠的稅務減免，例如供應鏈上游公司進入泰國，免徵公司稅13年，以前是8年。泰國盼能拉攏前端製程業者，例如設計半導體和蝕刻晶圓，這些被視為比切割和封裝等後端製程要先進。多年來，前端製程通常在台、日、韓，而東南亞國家擁有後端製程工廠，但往後也許有所不同：根據泰國媒體，BOI已與台積電商討，希望這家全球最大晶圓代工廠擴展進入泰國。

其他東南亞國家也想方設法擴大半導體產業。

新加坡和馬來西亞具先發優勢。星國由政府協助格芯（GlobalFoundries）取得土地，該公司斥資40億美元在那裡蓋新廠，9月投產，而應用材料（Applied Materials）和法商Soitec也都擴大在這個城市國家的產能。大馬則有德國巨擘英飛凌（Infineon）支岀50億歐元（54.5億美元）擴建現有設施，投入下一代半導材料碳化矽；英特爾為了後端製程，計劃在截至2031年的十年間投資300億馬元（約64.9億美元）。

越南也有三星電子和英特爾的生產和研發設施。當局下令要為半導體和數位轉型訓練出30,000到50,000名工程師。 

KPMG總監Daisuke Yokoyama形容，亞洲各國現在使出渾身解數吸引半導體業務的作為像是「一場混戰」。

泰國 投資 印度

上一則

社群平台Threads熱潮消退 活躍用戶數慘輸「X」

下一則

你退我進 中國車企在俄羅斯市占率逾5成

延伸閱讀

英特爾CEO基辛格又買進自家股票 股價今年來反彈約35%

英特爾CEO基辛格又買進自家股票 股價今年來反彈約35%
跟拜登政府唱反調？英特爾將在中國深圳蓋晶片創新中心

跟拜登政府唱反調？英特爾將在中國深圳蓋晶片創新中心
路透：先進晶片封裝技術大戰 台積電居於領先

路透：先進晶片封裝技術大戰 台積電居於領先
劉揚偉拜會莫迪 承諾在印度打造半導體生態系

劉揚偉拜會莫迪 承諾在印度打造半導體生態系

熱門新聞

台積電至美國設廠卻面臨缺工問題。 聯合報系資料照片

美失業單親媽培訓10天進台積電 年薪4.3萬…台網友狠酸

2023-08-08 16:15
華為最新發布的作業系統─鴻蒙4.0。（取自華為官網）

華為鴻蒙4.0的下一仗怎麼打？

2023-08-13 11:44
圖為遠洋集團在西安的建案。（圖取自遠洋集團網頁sinooceangroup.com）

中國國有房企也爆雷 遠洋集團違約今起停牌

2023-08-14 10:53
自稱是「股神」巴菲特弟子的價值投資人斯皮爾近來透露，他並未持有輝達股票，也不打算投資這家繪圖晶片大廠，原因是估值太高。圖為股神巴菲特。 （美聯社）

自稱「巴菲特弟子」的這位操盤手 勸投資人遠離Nvidia 原因曝光

2023-08-14 08:10
台積電為加快在亞利桑納州建造晶片廠，正從台灣加派有經驗技工前來支援。（路透）

台積電亞利桑納州廠遭工會請願 要求擋台灣人力

2023-08-14 07:32
昔日的債券天王、品浩（Pimco）創辦人葛洛斯（Bill Gross）表示，看多股市和債市的人都錯了，因為這兩個市場都被高估了。路透

直言股債市場都高估了 葛洛斯：這個資產擁有最佳價值

2023-08-12 14:15

超人氣

更多 >
7旬華婦遇搶 遭非裔悍匪狂追、拖拽30呎 過程恐怖

7旬華婦遇搶 遭非裔悍匪狂追、拖拽30呎 過程恐怖
好市多鮭魚上白蟲蠕動…影片瘋傳 網友震驚

好市多鮭魚上白蟲蠕動…影片瘋傳 網友震驚
華女離奇失蹤／失聯夜11秒詭異視頻曝光 在求救？

華女離奇失蹤／失聯夜11秒詭異視頻曝光 在求救？
4星座堪稱「打不死的小強」 他一身傲氣反成優勢

4星座堪稱「打不死的小強」 他一身傲氣反成優勢
加密貨幣大亨慘遭「碎屍沖進馬桶」 下水道阻塞才被發現

加密貨幣大亨慘遭「碎屍沖進馬桶」 下水道阻塞才被發現