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日圓下探145 近十月低點

編譯劉忠勇、林聰毅／綜合外電
日圓兌美元14日一度跌破145，逼近日本當局去年進場干預阻貶的水準。（路透）
日圓兌美元14日一度跌破145，逼近日本當局去年進場干預阻貶的水準。（路透）

隨著日本與美國的利差擴大，日圓兌美元14日一度跌破145，貶至去年11月來的最低價位，逼近日本當局去年進場干預阻貶日圓的水準。

日圓兌美元上周連續五天走貶，14日盤中又貶值0.3％，至1美元兌145.4日圓，跌落去年11月10日以來的谷底，之後稍微回升至144.98日圓兌1美元。在全球主要央行紛紛升息之際，日本銀行（BOJ，央行）堅持其超寬鬆貨幣政策，使其他國家的資產報酬率比日本更具吸引力，對日圓構成壓力。

美國公債殖利率上揚使日圓壓力更鉅，10年期美國公殖利率已逼近4.2%，而相同期限的日本公債殖利率則低於0.6%。華僑銀行駐新加坡外匯策略師克里斯多福．黃（音譯）說，如果波動更加單邊且波動率過大，則干預的可能性更大，而不是僅僅突破145日圓。他也提醒，做多美元／日圓的投資人可能得提防官員「信心喊話」，但在美元強勢背景下，目前阻力最小的走法仍是上升。

投資人在上周五（11日）日本放假之後重返市場，對於日圓任何急劇走勢都心存謹慎。

日圓兌美元今年已貶值約9.5%，在主要已開發市場貨幣中表現最差。去年，日圓兌美元跌向146日圓時引發日本當局干預。去年年底日圓顯著走軟，日本自1998年來首度出手阻貶日圓，而且是三度進場干預。

對於近來日圓的貶勢，三井住友銀行首席策略師宇野大介說：「市場對干預的疑慮可能加深，官員可能口頭干預，但短期內不太可能真正出手。」

儘管日銀7月28日調整殖利率曲線管控（YCC）措施，增大了靈活性，使10年期公債殖利率漲至1％，但未能遏制日圓疲勢。這一方面是因為日銀也表明，並不會容忍殖利率快速波動，並持續買進日本公債以壓抑殖利率上升。日銀一再強調，這種調整不是向著退出超寬鬆貨幣政策踏出的一步。

日本目前是唯一維持負利率的國家，使日圓一直承受貶值的壓力。

殖利率 日本 貨幣

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