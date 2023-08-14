我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

一洲焦點／川普4大刑案纏身、中國蓋牌青年失業率

幾乎趕上科技業 UPS送貨司機年薪漲至17萬

路透：軟體銀行洽談向願景基金購入安謀25%股權

中央社／紐約14日綜合外電報導
路透引述內情人士表示，日本軟體銀行集團正在和願景基金1號洽談，買下其未直接持有的25%安謀（Arm Ltd）股權。（美聯社）
路透引述內情人士表示，日本軟體銀行集團正在和願景基金1號洽談，買下其未直接持有的25%安謀（Arm Ltd）股權。（美聯社）

路透引述熟悉內情人士表示，日本軟體銀行集團（SoftBank Group Corp）正在和願景基金1號（Vision Fund 1）洽談，買下其未直接持有的25%安謀（Arm Ltd）股權。

目前持有安謀75%股權的軟銀，著手讓安謀下月在美國那斯達克股市（Nasdaq）推出首次公開發行（IPO），掛牌交易，估值介於600至700億美元之間。

軟銀2017年募集規模1000億美元的願景基金1號。一旦協商順利達成協議，將是軟銀給願景基金1號的投資人一個大紅包。他們在軟銀投資新創公司WeWork Inc和滴滴出行等失利後，蒙受虧損。願景基金1號的投資人包括沙烏地阿拉伯的公共投資基金（Public Investment Fund）、阿布達比的穆巴達拉發展公司（Mubadala）。

另一個替代方案則是，允許願景基金1號在安謀完成IPO後，在股市出售持股，但從售股規模來看，這種方式至少需要兩年的時間。但安謀股價有可能在IPO之後下跌，因此對願景基金1號投資人來說風險恐怕更高。

拜人工智慧（AI）概念股飆漲帶動持股水漲船高之際，願景基金1號上季終於轉虧為盈。

消息人士表示，願景基金1號投資人嚐到甜頭，可望提高軟銀未來向他們再度募資的能力，儘管軟銀暫時無此計畫。

路透引述消息人士表示，軟銀執行長孫正義聘請了投資銀行Raine Group擔任軟銀顧問，他迴避參與願景基金1號的決策，俾以根據投資人的利益來決定。

軟銀2016年以320億美元買下安謀，並將該公司下市，隨後在2017年以80億美元出售安謀25%股權給願景基金1號。路透曾披露，軟銀也和亞馬遜（Amazon.com）等多家科技公司洽談在IPO前出售安謀股權給他們，成為安謀的基石投資人。

投資 那斯達克 亞馬遜

上一則

半導體進口增加 南韓對日連續出現貿易逆差

下一則

「股神」巴菲特的波克夏大砍動視暴雪 押注住宅建築商

延伸閱讀

喬州法院網站短暫公布針對川普控罪 但很快就下架

喬州法院網站短暫公布針對川普控罪 但很快就下架
軟銀傳洽談買下VF1所持安謀25%股份 股東盼到可觀回報

軟銀傳洽談買下VF1所持安謀25%股份 股東盼到可觀回報
路透：Amazon有意成為安謀IPO主要投資人

路透：Amazon有意成為安謀IPO主要投資人
日經：蘋果和三星將在Arm上市後進行投資

日經：蘋果和三星將在Arm上市後進行投資

熱門新聞

台積電至美國設廠卻面臨缺工問題。 聯合報系資料照片

美失業單親媽培訓10天進台積電 年薪4.3萬…台網友狠酸

2023-08-08 16:15
華為最新發布的作業系統─鴻蒙4.0。（取自華為官網）

華為鴻蒙4.0的下一仗怎麼打？

2023-08-13 11:44
圖為遠洋集團在西安的建案。（圖取自遠洋集團網頁sinooceangroup.com）

中國國有房企也爆雷 遠洋集團違約今起停牌

2023-08-14 10:53
自稱是「股神」巴菲特弟子的價值投資人斯皮爾近來透露，他並未持有輝達股票，也不打算投資這家繪圖晶片大廠，原因是估值太高。圖為股神巴菲特。 （美聯社）

自稱「巴菲特弟子」的這位操盤手 勸投資人遠離Nvidia 原因曝光

2023-08-14 08:10
台積電為加快在亞利桑納州建造晶片廠，正從台灣加派有經驗技工前來支援。（路透）

台積電亞利桑納州廠遭工會請願 要求擋台灣人力

2023-08-14 07:32
昔日的債券天王、品浩（Pimco）創辦人葛洛斯（Bill Gross）表示，看多股市和債市的人都錯了，因為這兩個市場都被高估了。路透

直言股債市場都高估了 葛洛斯：這個資產擁有最佳價值

2023-08-12 14:15

超人氣

更多 >
7旬華婦遇搶 遭非裔悍匪狂追、拖拽30呎 過程恐怖

7旬華婦遇搶 遭非裔悍匪狂追、拖拽30呎 過程恐怖
好市多鮭魚上白蟲蠕動…影片瘋傳 網友震驚

好市多鮭魚上白蟲蠕動…影片瘋傳 網友震驚
4星座堪稱「打不死的小強」 他一身傲氣反成優勢

4星座堪稱「打不死的小強」 他一身傲氣反成優勢
加密貨幣大亨慘遭「碎屍沖進馬桶」 下水道阻塞才被發現

加密貨幣大亨慘遭「碎屍沖進馬桶」 下水道阻塞才被發現
罐頭沙丁魚對人體健康嗎？營養專家說好處多

罐頭沙丁魚對人體健康嗎？營養專家說好處多