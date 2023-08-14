路透：軟體銀行洽談向願景基金購入安謀25%股權

路透引述內情人士表示，日本軟體銀行集團正在和願景基金1號洽談，買下其未直接持有的25%安謀（Arm Ltd）股權。（美聯社）

路透引述熟悉內情人士表示，日本軟體銀行集團（SoftBank Group Corp）正在和願景基金1號（Vision Fund 1）洽談，買下其未直接持有的25%安謀（Arm Ltd）股權。

目前持有安謀75%股權的軟銀，著手讓安謀下月在美國那斯達克 股市（Nasdaq）推出首次公開發行（IPO），掛牌交易，估值介於600至700億美元之間。

軟銀2017年募集規模1000億美元的願景基金1號。一旦協商順利達成協議，將是軟銀給願景基金1號的投資 人一個大紅包。他們在軟銀投資新創公司WeWork Inc和滴滴出行等失利後，蒙受虧損。願景基金1號的投資人包括沙烏地阿拉伯的公共投資基金（Public Investment Fund）、阿布達比的穆巴達拉發展公司（Mubadala）。

另一個替代方案則是，允許願景基金1號在安謀完成IPO後，在股市出售持股，但從售股規模來看，這種方式至少需要兩年的時間。但安謀股價有可能在IPO之後下跌，因此對願景基金1號投資人來說風險恐怕更高。

拜人工智慧（AI）概念股飆漲帶動持股水漲船高之際，願景基金1號上季終於轉虧為盈。

消息人士表示，願景基金1號投資人嚐到甜頭，可望提高軟銀未來向他們再度募資的能力，儘管軟銀暫時無此計畫。

路透引述消息人士表示，軟銀執行長孫正義聘請了投資銀行Raine Group擔任軟銀顧問，他迴避參與願景基金1號的決策，俾以根據投資人的利益來決定。

軟銀2016年以320億美元買下安謀，並將該公司下市，隨後在2017年以80億美元出售安謀25%股權給願景基金1號。路透曾披露，軟銀也和亞馬遜 （Amazon.com）等多家科技公司洽談在IPO前出售安謀股權給他們，成為安謀的基石投資人。