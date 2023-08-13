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疫後民眾更願意花錢升等 航空公司忙著加開豪華經濟艙、升級頭等艙

編譯易起宇／綜合外電
隨著消費者在疫後更願意花錢升等到空間更寬敞的機位，航空公司正紛紛加開豪華經濟艙、商務艙和頭等艙等豪華機位。（路透）
隨著消費者在疫後更願意花錢升等到空間更寬敞的機位，航空公司正紛紛加開豪華經濟艙、商務艙和頭等艙等豪華機位。（路透）

全球航空公司過去幾十年來只想在機艙內塞入更多機位，但現在隨著旅客在新冠疫情後願意多花錢升等「犒賞自己」，航空公司正致力於增加更寬敞的座位，並且提供更尊榮的服務。

CNBC報導，住在加州的應用科學家菈絲穆森說，她現在不會搭標準經濟艙飛歐洲等長途航班，而是會選擇商務艙或豪華經濟艙。豪華經濟艙是介在商務艙和經濟艙間的較新艙等，有更寬敞的腿部空間、更大的椅背螢幕和其他福利。

她說，她最近從歐洲飛回美國時，更花了500美元升等，從豪華經濟艙升到達美航空的最高級艙等Delta One，有張可平躺的床、大型娛樂螢幕和一扇隱私門。

豪華座位的票價是標準經濟艙的數倍，在機票價格普遍下跌和疫後商務旅行復甦減緩之際，這類收入對航空公司的重要性提高。航空公司主管已表示，在新冠疫情爆發後，顧客已展現出肯花錢升等的意願。

航空公司正展開配置豪華艙等的軍備競賽。航空數據公司Cirium的數據顯示，最近經濟艙座位占歐美往返航線的比率為79.3%，略低於疫情前2018年的81.9%；商務艙在售出機位中的占比同期從12.9%略增至13.5%，豪華經濟艙更從4.2%大增至6.4%，頭等艙則略為減少。

達美航空、捷藍航空（JetBlue）、聯合航空、美國航空、芬蘭航空和漢莎航空等航空公司，近來紛紛宣布升級頭等艙座椅、提供有拉門的客艙或豪華經濟艙。新加坡航空新設立的頭等艙，甚至有可攜伴的床鋪、以及有如小型飯店房間般的空間，阿聯酋航空的某些頭等艙則提供機上淋浴。

頂級飛機座椅製造商Collins Aerospace內裝部門總裁德來登表示：「航空公司兜售的未必只是從A地到B地（的機票），任何一家航空公司都能做到這點。現在重點是機上體驗。」

豪華艙等目前只占整體飛機座位市場的一小部分，AeroDynamic顧問公司估算規模為26億美元，但正在成長。

達美航空表示，2009年售出的機位只有9%是豪華機位，但到了2019年，這個比率攀升28%，預料2024年將會成長至30%。

達美航空預期，升等機位機票（從加寬腿部空間的機位到國際商務艙）的銷售，將占今年190億美元破紀錄營收的35%，高於2014年100億美元營收中的24%。

達美航空 疫情 新加坡

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