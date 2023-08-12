英商貿部：盼透過ETP增進與台灣高科技合作

台灣與英國7月下旬宣布啟動「深化貿易夥伴關係」協商。英國商業暨貿易部告訴中央社，英方期待增進與台灣在高科技領域的合作，包括數位科技和貿易，以及潔淨能源。

商貿部一名發言人表示，台英之間有深刻的貿易和投資 連結；「深化貿易夥伴關係」（Enhanced Trade Partnership，ETP）將進一步深化台英雙邊往來、善用英國企業面臨的增長機會。

英方期待增進與台灣在高科技領域的合作。發言人指出，商貿部很快將與英國業界展開討論，如何一同達成這個目標。

英國商貿部7月26日表示，台英ETP將簽署備忘錄（MoU），備忘錄將觸及雙邊投資、數位貿易、能源和淨零碳排等重要領域。至於ETP相關協商是否將納入第26屆台英年度經貿對話議程，商貿部暫不予評論。

次長級台英年度經貿對話今年稍晚將在倫敦登場，由經濟部政務次長陳正祺與英國商貿部主責國際貿易事務的副大臣賀德斯頓（Nigel Huddleston）共同主持。

商貿部8月1日發布的最新貿易統計數據顯示，台英雙邊貨品和服務貿易額去年達86億英鎊（約新台幣3500億元）。整體而言，2013年以來，台英雙邊貿易額呈現穩定上升趨勢。

根據自去年第2季起至今年第1季止總共4個季度的最新統計，台灣是英國第32大貿易夥伴，對台貿易占英國總貿易額的0.5%。

同一期間，貨品和服務貿易在英國對台出口貿易總額的占比分別為48.3%和51.7%；與前一輪4個季度相較，英國對台貨品出口貿易額年增25.1%，對台服務出口貿易額則年減27.9%。

2021年，英國對台灣的外國直接投資（FDI）額為26億英鎊，占英國FDI總額0.1%。據商貿部統計，2021年英國對台FDI較2020年減少21%。

自去年第2季起至今年第1季止，英國對台前5大出口貨品為飲品（20%）、汽車（8.8%）、醫療及藥學產品（6.6%）、電子通訊和聲音設備（4.5%）、科學儀器（4.3%）。

同一期間，英國對台前5大服務出口項目為金融（27.9%）、智慧財產（23.4%）、交通運輸（13.8%），電子通訊、電腦和資訊服務（12.4%）以及其他商業服務（11.5%）。

英國今年5月發布國家半導體戰略，其中提到商貿部設有專責部門，協助英國企業在政府列為優先的科技領域擴大國際市場，其中包括半導體產業。

商貿部將台灣列為英國「亞太數位貿易網絡」（Digital Trade Network for Asia-Pacific, DTN）重點市場，目標為提升英國半導體產業在亞太區域的地位和實力，並促進相關貿易與投資。