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美國對中投資限制恐掀寒蟬效應 全球科技業進入「不確定」新時代

編譯簡國帆／綜合外電
美國針對中國的投資限制令，所造成的寒蟬效應，足以使全球科技業進入美中漸進脫鉤的「不確定」新時代。（美聯社）
美國針對中國的投資限制令，所造成的寒蟬效應，足以使全球科技業進入美中漸進脫鉤的「不確定」新時代。（美聯社）

美國祭出針對中國的投資限制令後，儘管具體範圍不大，所造成的寒蟬效應，卻足以使全球科技業進入美中漸進脫鉤的「不確定」新時代，外國投資人將對中國投資暫且觀望，並逐漸撤出，一方面擔心美國可能實施更多舉措，另一方面也擔心中國可能報復。

從美國前總統川普以來，美中關係因為中國產業政策、國家安全及科技競爭等問題而持續惡化，現任總統拜登實施的晶片圍堵措施、乃至最近的投資限制令，都顯示這兩大經濟體之間的緊張升級無界線。

拜登政府確切瞄準對半導體、量子運算及人工智慧（AI）等領域的投資，促使美國投資人試圖想釐清這項政策的潛在影響，評估是要遵循、還是撤出中國。美國私募股權集團和創投業者近年都已投入數十億美元到中國，押注中國成為新興科技強權，將帶來可觀報酬，但現在美國緊縮對中國的投資管制，已衝擊商業前景。

英國金融時報（FT）指出，一名歐洲創投投資人直言：「美國創投公司投資中國的時代結束了。」儘管美國十幾家創投公司將持續投資、或保持在中國企業的持股，但華爾街日報（WSJ）引述FPV創投公司共同創辦人陳衍泛指出，這些創投公司將更難為自家基金引進投資人、或美國公共退休金基金等有限合夥人，而且要出清中國持股，也可能很困難。

另一個問題在於這項行政命令納入許多產業都會用到的AI，可能降低美國投資人投資廣泛中國企業的意願，法律事務所Morrison Foerster私募股權事業全球共同董事長艾里斯說，AI到處都是，而且都有雙重用途，無法具體界定範圍。

投資人也擔心中國可能進行報復，或停止購買美國技術，雖然分析人士認為，北京的報復選擇有限，主要是要阻止其他國家跟進美國。

專家認為，近年的發展都不斷彰顯，美中正在展開結構上的產業競爭，地緣政治和國安將是投資人必須長久考量的風險。

分析人士認為，這也不會是美國最後一次緊縮對中國的投資審查。威爾遜律師事務所高級合夥人兼大中華區業務部主管陳煒恆指出，美國國會可能立法擴大拜登的限制措施。

這些不確定性已足以讓美國投資人暫且觀望對中國的投資。私募股權顧問業者Capstone國家安全部門共同主管麥考維恩說，這是美國政府第一次對美國資本流出的方式、以及美國投資人做出決策的方式，實施管制，「所以現在是新時代」。

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