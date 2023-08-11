FT：美國促接受印太經濟框架納反捕鯨條款 惹火日本暗示可能放棄支持

金融時報11日披露，美日兩國近日捲入了捕鯨相關的爭端，威脅到華府在亞洲的主要貿易倡議「印太經濟框架」。資料照片。（美聯社）

金融時報11日披露，就在美國總統拜登 準備接待日本 首相岸田文雄與南韓總統尹錫悅舉行歷史性三邊峰會之際，美日兩國卻捲入了捕鯨相關的爭端，威脅到華府 在亞洲的主要貿易倡議。

報導指出，拜登2022年在東京發起了14國參與的貿易協議「印太經濟框架」（IPEF），目的是在亞洲經濟上努力抗衡中國大陸。但8位熟悉情況人士透露，美國貿易代表一直在催促日本接受IPEF內的反捕鯨條款，而華府的壓力激起了東京的怒火。一些官員暗示，日方可能放棄他們支持的IPEF。

SCOOP - US & Japan embroiled in a spat over #whales that threatens the #IndoPacificEconomicFramework that Biden is pushing in Asia. #IPEFhttps://t.co/1tVZYA6fOz — Demetri (@Dimi) August 10, 2023

一位日本高層官員說，這個議題對東京是如此不切實際的想法（non-starter），政府甚至不視為「一個有爭執的議題」。他說，如果IPEF納入任何禁止捕鯨的條款，日本就不會參與其中。

多位消息人士表示，此事也暴露了美國政府內部分歧，部分官員也反對美國貿易代表署（USTR）採取的作法。報導指出，捕鯨議題在日本政壇仍具有敏感性，導致一些美方官員主張華府應該專注於確保談完IPEF，並避免威脅到協議的議題。一位知情人士說，USTR最初推動IPEF將包括徹底禁止捕鯨的措辭，雖然隨後態度有所軟化，但日本仍然堅定不支持協議納入任何限制。

白宮與USTR拒絕評論，日本內閣廣報官四方敬之則稱東京方面會避免評論，理由是談判正在進行。一位知情人士指出，因為日方反對，拜登政府計畫刪掉這個條款。