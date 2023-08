FT：美國促接受印太經濟框架納反捕鯨條款 惹火日本暗示可能放棄支持

金融時報11日披露,就在美國總統拜登 準備接待日本 首相岸田文雄與南韓總統尹錫悅舉行歷史性三邊峰會之際,美日兩國卻捲入了捕鯨相關的爭端,威脅到華府 在亞洲的主要貿易倡議。

報導指出,拜登2022年在東京發起了14國參與的貿易協議「印太經濟框架」(IPEF),目的是在亞洲經濟上努力抗衡中國大陸。但8位熟悉情況人士透露,美國貿易代表一直在催促日本接受IPEF內的反捕鯨條款,而華府的壓力激起了東京的怒火。一些官員暗示,日方可能放棄他們支持的IPEF。

