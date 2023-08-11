我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「像在下火雨」 夏威夷茂宜島居民憶世界末日般景象

紐約房租創新高 曼哈頓均價達5588元 5個月4度破紀錄

FT：美國促接受印太經濟框架納反捕鯨條款 惹火日本暗示可能放棄支持

編譯周辰陽／即時報導
金融時報11日披露，美日兩國近日捲入了捕鯨相關的爭端，威脅到華府在亞洲的主要貿易倡議「印太經濟框架」。資料照片。（美聯社）
金融時報11日披露，美日兩國近日捲入了捕鯨相關的爭端，威脅到華府在亞洲的主要貿易倡議「印太經濟框架」。資料照片。（美聯社）

金融時報11日披露，就在美國總統拜登準備接待日本首相岸田文雄與南韓總統尹錫悅舉行歷史性三邊峰會之際，美日兩國卻捲入了捕鯨相關的爭端，威脅到華府在亞洲的主要貿易倡議。

報導指出，拜登2022年在東京發起了14國參與的貿易協議「印太經濟框架」（IPEF），目的是在亞洲經濟上努力抗衡中國大陸。但8位熟悉情況人士透露，美國貿易代表一直在催促日本接受IPEF內的反捕鯨條款，而華府的壓力激起了東京的怒火。一些官員暗示，日方可能放棄他們支持的IPEF。

一位日本高層官員說，這個議題對東京是如此不切實際的想法（non-starter），政府甚至不視為「一個有爭執的議題」。他說，如果IPEF納入任何禁止捕鯨的條款，日本就不會參與其中。

多位消息人士表示，此事也暴露了美國政府內部分歧，部分官員也反對美國貿易代表署（USTR）採取的作法。報導指出，捕鯨議題在日本政壇仍具有敏感性，導致一些美方官員主張華府應該專注於確保談完IPEF，並避免威脅到協議的議題。一位知情人士說，USTR最初推動IPEF將包括徹底禁止捕鯨的措辭，雖然隨後態度有所軟化，但日本仍然堅定不支持協議納入任何限制。

白宮與USTR拒絕評論，日本內閣廣報官四方敬之則稱東京方面會避免評論，理由是談判正在進行。一位知情人士指出，因為日方反對，拜登政府計畫刪掉這個條款。

日本 拜登 華府

上一則

全球企業上季獲利將下滑 美科技業亮眼業績難抵銷中國需求不振衝擊

延伸閱讀

5年來最致命野火 夏威夷茂宜島已55死

5年來最致命野火 夏威夷茂宜島已55死
中國經濟轉弱…拜登對中強硬政策沒必要了？克魯曼：更有必要

中國經濟轉弱…拜登對中強硬政策沒必要了？克魯曼：更有必要
中斥美投資禁令搞「脫鉤斷鏈」中企急砸50億美元囤晶片

中斥美投資禁令搞「脫鉤斷鏈」中企急砸50億美元囤晶片
稱中國經濟恐成「定時炸彈」 拜登：壞人出狀況就會做壞事

稱中國經濟恐成「定時炸彈」 拜登：壞人出狀況就會做壞事

熱門新聞

台積電至美國設廠卻面臨缺工問題。 聯合報系資料照片

美失業單親媽培訓10天進台積電 年薪4.3萬…台網友狠酸

2023-08-08 16:15
民眾認為退休生活若要過得舒適，必須存到180萬元才能達標，但許多民眾對應該為退休存多少錢、如何投資卻都沒有概念。（美聯社）

存180萬元才能退休？5領域常見盲點一次看

2023-08-06 22:31

超人氣

更多 >
營養密度唯一拿滿分 這是最健康的蔬菜

營養密度唯一拿滿分 這是最健康的蔬菜
250磅華囚綁床單自五樓逃亡 紐約警追捕卻抓錯人

250磅華囚綁床單自五樓逃亡 紐約警追捕卻抓錯人
上海移民公司董事長被捕 警方指非法換匯1300萬元

上海移民公司董事長被捕 警方指非法換匯1300萬元
華裔「炫富網紅」沒死…沉默一天後發聲：我帳號被駭了啦

華裔「炫富網紅」沒死…沉默一天後發聲：我帳號被駭了啦
去污漬妙方 5元粉紅清潔劑16萬人愛

去污漬妙方 5元粉紅清潔劑16萬人愛