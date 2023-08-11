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歐亞貨櫃輪業財報失色

編譯湯淑君／綜合報導
德國貨輪業者赫伯羅德公布財報，2023上半年淨利比一年前銳減67%，但維持全年財測不變。 （路透）
德國貨輪業者赫伯羅德公布財報，2023上半年淨利比一年前銳減67%，但維持全年財測不變。 （路透）

德國貨櫃輪業者赫伯羅德（Hapag-Lloyd）10日說，2023上半年淨利29億歐元（31.8億美元），比一年前銳減67%，但維持全年財測不變。同日，南韓頂尖貨櫃輪業者HMM也表示，第2季營業利益較去年同期陡降近95%，主因是貨運量減少和海運費率疲軟。

赫伯羅德第2季淨利遠遜於2022年同期的87億歐元，因一年前全球貿易繁忙，解封後經濟強彈帶旺海運業，且物流瓶頸導致貨運費率高漲。但後來物流瓶頸紓解和經濟成長趨緩，費率從高峰回落，運費收益縮減也打擊同業馬士基（Maersk）和達飛海運集團（CMA CGM）。

赫伯羅德執行長詹森表示，現貨市場運價和貨運量已見復甦跡象。他說：「若你看的是過去10或12周的載運量，那麼現在運量已略高於一年前水準。」

上半年赫伯羅德營收年減41%至100億歐元；運輸量也較一年前滑落3.4%，降至580萬TEU（20呎標準貨櫃），反映從歐、亞運往北美的海運需求下滑。貨運費率更銳減38%，降至每TEU 1,761美元。

同日，南韓貨櫃航運龍頭HMM向主管當局申報的文件顯示，4月至6月一季的營業利益1,602億韓元（1.22億美元），較去年同期摔落94.5%。營收同步大減，較一年前萎縮57.7%，成為2.13兆韓元。淨利為3,128億韓元，年比數據未公布。

HMM表示，隨著貨運量下滑，第2季海運費率從疫前水準恢復正常。

上半年HMM營收達4.21兆韓元，淨利和營業利益分別為6,103億韓元和4,666億韓元。

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