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全球經濟區塊化 警報響

編譯任中原／綜合報導
全球貿易走下坡，不僅反映全球經濟成長疲弱，也助長全球經濟進一步區塊化的憂慮。（路透）
全球貿易走下坡，不僅反映全球經濟成長疲弱，也助長全球經濟進一步區塊化的憂慮。（路透）

全球貿易走下坡，尤其是中國大陸出口劇減，以及美國進口下滑，不僅反映全球經濟成長疲弱，也助長全球經濟進一步區塊化的憂慮。

地緣政治緊張升高，促使美國與歐洲進一步限制對中國大陸的商業活動。但由於全球貿易與投資的關聯性既廣泛且複雜，因此世界經濟可能以漸進及局部方式走向區塊化。

經濟學家表示，目前全球貿易疲軟主要是因為產品需求不振。美、歐等國調高利率，已使全球成長普遍減緩。此外，消費者在疫情期間曾大量採購產品，但現在消費重點轉向服務類，而服務主要是由各國國內供應，使得以製造業為主的亞洲國家深受其害。所幸服務類貿易仍然活絡，主要是靠國際觀光活動回溫，預料今年將恢復到新冠肺炎疫情之前的水準。

通膨升高也對貿易構成壓力。目前食品及能源價格仍高於俄羅斯入侵烏克蘭之前，使全球可支配所得減少，即使榖物、天然氣等大宗商品價格已從去年的高峰回落。經濟學家並預測，碎片化、去全球化及「去風險」等趨勢，可能在未來幾年進一步抑制全球貿易，且其影響可能相當重大。

美國工資快速上升，使消費者需求堅韌，有利於世界經濟。但聯準會（Fed）大幅升息正在壓制企業投資，包括資本財支出在內。貿易數據顯示，今年上半年美國進口總額比去年同期減少4%，出口則增加2.6%；6月進口額比5月減少1%，為3,130億美元，是2021年12月以來最低。牛津經濟研究院（Oxford Economics）美國經濟學家馬丁表示，預料利率居高不下、消費者需求趨軟，以及經濟溫和衰退等不利因素，可能使貿易難以復甦，直到2024年才可能出現轉機。

國際貨幣基金（IMF）預測，今年全球貿易成長率將降到2%，遠低於去年的5.2%；世界銀行與經濟合作發展組織（OECD）都預測，今年貿易僅成長1.7%。即使明年貿易溫和復甦，仍低於疫情之前20年平均每年4.9%的成長率。這些機構認為，貿易疲軟主因是全球成長遲滯，尤其是先進國家；但也擔憂地緣政治對峙對全球貿易的長期影響，最終可能形成中俄為一個貿易集團，美國及其盟國為另一個。

疫情 投資 利率

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