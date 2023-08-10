都是利率惹的禍 英國四大銀行過去一年存款減少1000億美元

英國四大銀行過去一年存款減少近800億英鎊（1,020億美元）。 （路透）

英國四大銀行過去一年存款減少近800億英鎊（1,020億美元），因為儲戶尋求更好存款利率 、生活成本高漲，以及房貸族看到利率上漲增加的償債成本，而提前清償貸款 。

英國金融時報（FT）報導，英國四大銀行NatWest、駿懋（Lloyds）、滙豐（HSBC）和巴克萊（Barclays），在今年6月為止的12個月內存款共減少了約780億英鎊，是自2018年6月來最大減幅。

雖然這四大銀行仍有近2,400億英鎊存款，比它們2019年時擁有的還多，但對手銀行提供的較高利率仍正迫使這些銀行做出改變。

RBC資本市場分析師湯姆斯表示：「顧客正把現在存在大銀行帳戶裡的錢轉到某些較小同業的儲蓄 或定存帳戶，也正利用存款支付房貸、卡貸等貸款，以及支應他們因生活成本高漲而增加的開銷。」

這些銀行已透過改善可隨時提款帳戶（instant access account）的利率做出回應，從一個月前的0.7~1.35%提高至1~1.75%。但它們仍然落後於英國摩根大通（JPMorgan's Chase UK）等對手，該銀行計劃下周把可隨時提款帳戶的利率提高到4.1%。

一名較小銀行的資深主管則表示，雖然生活成本高漲也導致這些大銀行存款流出，但更主要的原因還是消費者把錢提出來提前償還房貸，因為利率上漲讓他們要還的錢變多。

他說：「人們背負的房貸正在變多，但他們的錢都存在銀行裡。因此，有些人將會開始償還一部分或全部的房貸，端看他們擁有多少錢。」