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都是利率惹的禍 英國四大銀行過去一年存款減少1000億美元

編譯易起宇／綜合外電
英國四大銀行過去一年存款減少近800億英鎊（1,020億美元）。 （路透）
英國四大銀行過去一年存款減少近800億英鎊（1,020億美元）。 （路透）

英國四大銀行過去一年存款減少近800億英鎊（1,020億美元），因為儲戶尋求更好存款利率、生活成本高漲，以及房貸族看到利率上漲增加的償債成本，而提前清償貸款

英國金融時報（FT）報導，英國四大銀行NatWest、駿懋（Lloyds）、滙豐（HSBC）和巴克萊（Barclays），在今年6月為止的12個月內存款共減少了約780億英鎊，是自2018年6月來最大減幅。

雖然這四大銀行仍有近2,400億英鎊存款，比它們2019年時擁有的還多，但對手銀行提供的較高利率仍正迫使這些銀行做出改變。

RBC資本市場分析師湯姆斯表示：「顧客正把現在存在大銀行帳戶裡的錢轉到某些較小同業的儲蓄或定存帳戶，也正利用存款支付房貸、卡貸等貸款，以及支應他們因生活成本高漲而增加的開銷。」

這些銀行已透過改善可隨時提款帳戶（instant access account）的利率做出回應，從一個月前的0.7~1.35%提高至1~1.75%。但它們仍然落後於英國摩根大通（JPMorgan's Chase UK）等對手，該銀行計劃下周把可隨時提款帳戶的利率提高到4.1%。

一名較小銀行的資深主管則表示，雖然生活成本高漲也導致這些大銀行存款流出，但更主要的原因還是消費者把錢提出來提前償還房貸，因為利率上漲讓他們要還的錢變多。

他說：「人們背負的房貸正在變多，但他們的錢都存在銀行裡。因此，有些人將會開始償還一部分或全部的房貸，端看他們擁有多少錢。」

利率 貸款 儲蓄

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